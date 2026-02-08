雅子さまと美智子さまの「大きな違い」…「皇室入り」したあとに、二人が経験したこと

現在の上皇・美智子さまご夫妻と、天皇・雅子さまご夫妻。この二組のご夫妻のあいだには、これまで幾度かの「衝突」が見られました。

「二つの家族」はどのように衝突したのか、その背景にはなにがあったのか。

話題の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』では、宮内庁担当記者を務めてきた大木賢一氏が、平成初期から現在までの皇室を「二つの家族の関係」を軸に描き出しています。

以下では同書から、雅子さまと美智子さまがそれぞれ「皇室入り」したあと、出産においては「違う道」を歩んだことを指摘した部分を、抜粋・編集してお届けします。

出産圧力

結婚翌年（編集部注：1994年）からの2回の中東訪問の後、雅子皇太子妃は出産を求める強い圧力にさらされた。当時の皇室関係者によると、外国訪問は二の次、お世継ぎづくりが最優先、外国などは子どもを産んでからいくらでも行けばよい、といった露骨な声が聞こえていたという。

天皇制が世襲である限り、世継ぎの誕生は、制度が要請する皇室の最重要課題だ。雅子皇太子妃もそのことは十分承知の上で皇室に入ったことだろう。

だが、なぜ、お世継ぎづくりと外国訪問が相反することのように語られるのか、私には理解できない。ハネムーンベイビー、などと言ったら俗に過ぎるのであろうが、外国で時間を過ごすという環境が、次世代の誕生に対して何か悪影響のようなものを及ぼすとは到底思えない。むしろ逆なのではあるまいか。

実は、結婚翌年に「許された」中東訪問の実現すらが、結婚するや否やたちまち出産圧力にさらされる若い皇太子妃にとっては異例のハプニングだった可能性がある。

中東歴訪は、もともと徳仁皇太子が独身時代の1991（平成3）年に計画されたが、湾岸戦争の勃発などで二度延期され、早期の実現が強く求められていた。そして、前述したように、イスラム世界では男女別々の席が設けられることが多く、訪問に皇太子妃が同行することには必然性があった。もし、こうした事情がなければ、結婚後すぐに、立て続けの外国訪問が実現していたかどうかも分からない。

美智子皇太子妃の場合

話は飛ぶが、外国訪問に関して、結婚直後の美智子皇太子妃はどうだったのだろうか。結婚と同時に妊娠と出産への圧力にさらされたのは、二人の皇太子妃に共通していたことだろう。だが、美智子皇太子妃の状況は、雅子皇太子妃とはずいぶんと違っていた。

「正田（しょうだ）美智子さん」が結婚して皇太子妃となったのは、1959（昭和34）年4月。第一子の妊娠が分かったのは、わずか3ヵ月後の同年7月で、当時の新聞はこう報じている。

「皇太子妃美智子さまはおめでたのご様子なので、近く出かけられる日光、京都のご旅行は取止めになった。宮内庁黒木東宮侍従は十五日午前十一時、記者会見を行い『美智子妃殿下におめでたのもようがあるので、予定されていた日光、京都、滋賀旅行を取止めた』と語った」（「朝日新聞」1959年7月15日夕刊）

9月15日には「ご妊娠4ヵ月」と正式発表された。翌年2月23日に徳仁親王を出産したのは、結婚からたった10ヵ月後のことだった。

出産圧力や外国訪問がどうこうされる間もなく懐妊し、しかも、一人目の出産が、皇嗣である男児だった。「皇太子妃最大の仕事」などとも言われる男児出産を、これ以上ないほど早々と成し遂げ、圧力から解放された。民間から皇室に入り、慣れぬ世界で苦労されたのはお二人とも同じ、だから美智子皇后は雅子皇太子妃の苦悩を深く理解し、かばっている、などとよく言われるが、私は全然そうは思わない。出産をめぐる皇太子妃の立場に決定的な違いがあるからだ。

出産後の美智子さま

出産後の美智子皇太子妃は、7ヵ月後の同年9月に明仁皇太子とともに米国を訪問し、アイゼンハワー大統領主催の夕食会に出席するなどした。皇太子妃となって初めての外国訪問で、ハワイから始まり、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ワシントン、ニューヨーク、シカゴ、シアトル、ポートランドを回る16日間の旅だった。

国事行為の臨時代行に関する法律がまだなく、従って、国を留守にして外国を訪問することができなかった昭和天皇に代わり、国賓の訪日に対する「答礼」として明仁皇太子が外国を訪問する機会はきわめて多かった。もっとも、1964（昭和39）年に法律が制定され、天皇の海外訪問が実質“解禁”された後も、昭和天皇は米国と欧州の2回しか海外には行っておらず、国際親善としての海外訪問は、もっぱら明仁皇太子夫妻の仕事であった。

美智子皇太子妃はこれに同行し、国際親善の道を広げる皇太子妃の役割を確立していった。渇望するまでもなく、外国訪問は必然として行われた。30年間の皇太子妃時代の全般を通じて、外国訪問は22回に上った。

民間から皇室入りして以来、皇室や宮内庁の内部の保守的な人々からいじめやいやがらせに近い行いを受けたとしても、美智子皇太子妃が皇太子妃としての自分の役割に悩んだり、自分自身の存在意義に疑問を持ったりしたことはほとんどなかったのではないか。最先端のファッションに身を包み、さっそうと歩く姿は、しばしば雑誌のグラビアを飾った。自分らしさを発揮し、工夫する余地と機会は十分に確保されていたように思える。

