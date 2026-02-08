「強い指導力」を期待されるもなすすべ無く…内憂外患で自滅する国王の裏で「ドイツを作った男」の父ハインリヒが勢力を伸ばせた背景

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

ハインリヒの陰謀

さて、こういう状況のなか、新王コンラート1世は大公領が割拠する東フランク王国をどのように統治しようとしたのか。

フランケンはコンラディン家の本領地で、コンラート1世の弟エーベルハルト大公が治めていたから問題はなかった。

シュヴァーベンでは土着の貴族のリーダーであるシュヴァーベン宮中伯のエルハンガーが反コンラートに傾いた。エルハンガーの妹クニグンデはコンラートに嫁いでいる。しかしこの嫁入りは対立していたコンラートとエルハンガーの和解のための人身御供のようなものであった。ちなみにクニグンデは最初の夫であるバイエルン辺境伯ルイトポルトとの間に一人の男の子を儲けている。これがアルヌルフ悪公で、エルハンガーは甥の悪公と組んで新たに反コンラートを鮮明にしたのだ。するとコンラートはホーエンアルトハイムの教会会議でエルハンガーと弟ベルトルトの兄弟を終身刑に処した。終身刑といってもいずれは恩赦が下るものだ。ところがコンラートは917年、兄弟を処刑してしまった。

この国王にふさわしくない陰険なやり方に憤激したシュヴァーベンの土着貴族たちは新しくブルヒャルト（後のシュヴァーベン大公）をリーダーにしてコンラートに対抗した。これには裏でハインリヒが糸を引いていたという説がある。

コンラートへの幻滅

バイエルンでもルイトポルト家のアルヌルフ悪公が公然と反旗を翻した。914年、コンラートが軍勢を率いバイエルンに進撃するとアルヌルフはハンガリーに亡命したが、バイエルンの土着貴族の多くはあくまでもアルヌルフを支持していた。

コンラートの悩みの種は地方の反乱だけではなかった。もともと彼が幼童王の死後、すんなりと後継に選ばれたのは異民族ハンガリーの侵入に対する強い指導力を期待されたからであった。ところがハンガリーは912年にはフランケンを、913年にはシュヴァーベンとバイエルンを、915年にはザクセンを、917年にはシュヴァーベンを荒らしまわり、ロートリンゲンまで進んだ。これに対してコンラートはなす術もなかった。力強い王を選んだつもりの東フランクの貴族たちはコンラートに幻滅した。

さらにコンラートは西フランクに奪われたロートリンゲン奪回の責務を負っていたが、これがとてもうまくいきそうもなかった。

こうしてコンラートがシュヴァーベン、バイエルンとの戦いに忙殺され、ハンガリーの侵略とロートリンゲン奪回に苦慮しているとき、ザクセン大公ハインリヒは友好的中立を堅持し、コンラートの信頼を勝ち得て王国内でゆるぎない地位を固めたのである。

