【日本のインフラ問題のこれから】カーボンニュートラル社会をどう実現するか「２つの取り組み」

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

注目の新刊『日本のインフラ危機』では、私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を豊富なデータと事例から解き明かす。

（本記事は、岩城一郎『日本のインフラ危機』の一部を抜粋・編集しています）

二つの取り組み：地産地消と「残コン・戻りコン」の有効利用

カーボンニュートラル社会をどう実現するか。具体例があった方がイメージしやすいと思いますので、私が東北地方で進めている取り組みを紹介します。

福島県では、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故以降、浜通り地方で石炭火力発電所がフル稼働しており、その結果として大量の「フライアッシュ」が発生しています。さらに近年では、新たな「石炭ガス化複合発電所」も建設され、そこからは「スラグ」が生まれています。

これらの副産物は、じつはコンクリートにとってとても有用な材料です。第2章で述べたように、フライアッシュやスラグを混ぜることで、コンクリートが劣化する原因となる「アルカリシリカ反応」や「塩分の侵入」に対して、高い抵抗性を示すのです。つまり、本来ならアルカリシリカ反応に対して有害な骨材（砂や砂利）であっても、これらを組み合わせれば安全に活用できるようになります。もちろん、フライアッシュやスラグを利用する上ではいくつかの課題もありますが、それらは他の技術で十分に補うことが可能です。

このような“地産地消の材料”を積極的に使えば、材料を遠くから運ぶ必要が減るため輸送コストを抑えられるうえ、長持ちするコンクリート構造物を福島県や東北地方に造ることができます。結果として、建設から解体までの「ライフサイクル全体」で見たときのCO2排出量も確実に減らせます。

もう一つ、宮城県生コンクリート工業組合と一緒に進めている取り組みがあります。私は本組合の技術的なアドバイザーを務めており、かねてより「残コン・戻りコン」と呼ばれる廃棄物を有効利用することに関する相談を受けていました。残コン・戻りコンとは、実際に生コンを現場に出荷したものの、現場での必要量を満たしたことで、残ったり、使われずに工場に返されるコンクリートのことを言います。

コンクリート工事において生コンが足りなくなることは致命的なため、いつも少し余裕をもって注文することでこうした問題が起こるのです。こうした残コン・戻りコンはこれまで一般にお金を出して産業廃棄物として処分していましたが、これをカーボンニュートラルの視点から有効利用しようというものです。

生コン工場の技術者の方々と議論を重ねるうちに、残コン・戻りコンに水を加え、あえてスカスカなコンクリートを製造し、CO2吸収促進型防草用コンクリートパネルとして販売しようということになりました。

いま地域では人手不足や予算不足、さらには空き家問題などで、除草が追い付かない敷地が大量に発生しています。そこに所定の強度や耐久性を満たし、従来のコンクリートよりもCO2を吸収しやすいコンクリートパネルを製造し、それを国道の分離帯や斜面、空き家の庭などに敷き詰めることで、草の生えるのを防止しようというものです。

コンクリートに水を加えると強度は下がりますが、このパネルはせいぜい人がのる程度で、重機やトラックがのることはありません。また、強度の低いスカスカなコンクリートとすることでより早く中性化、すなわちCO2の吸収を促進することになります。無筋コンクリートなので鉄筋のさびを心配する必要もありません。

ニーズに合ったコンクリートを製造し、中性化という本来劣化原因になる問題を逆手にとって、カーボンニュートラルに資する取り組みを進めることで、地域の課題を解決することができるのです。

カーボンニュートラル社会の実現に向けては、日本を代表するセメント会社や建設会社が企業の威信にかけて取り組む課題もあれば、地方や中小企業で取り組む課題もあるのです。重要なことは2050年カーボンニュートラル社会の実現に向けて、多くの人がこの問題を自分ごととしてとらえ、個々に何ができるかを真剣に考え、できることを実直に進めることだと思います。

「インフラ老朽化」という多様で複雑なパズル

本書『日本のインフラ危機』では、“日本のインフラ危機”をデータに基づき明らかにし、インフラを長持ちさせるための処方箋について、新たに造るインフラと今あるインフラに分けて解説してきました。

これだけでも大変なのに、さらなる課題として、迫りくる激甚災害に対するインフラの防災・減災の必要性を説き、カーボンニュートラル社会の実現にも貢献していく必要がある。このような多様かつ複雑なパズルを、誰がどのように解けばよいのでしょうか？

それは、幸か不幸か私をはじめとするインフラに関わる研究者・技術者たちに他なりません。どうせやるなら、みんなで知恵を寄せ合い、力を合わせて、粘り強く、前向きにこの難題にチャレンジしていきたいと考えています。

さらに、「日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態」」では、いま大問題として迫っているインフラ老朽化問題をひきつづき見ていく。

【もっと読む】日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態