「（復帰については）言葉にしたこともなければ、考えたこともないよ」──『女性セブン』（1月6日発売）で約400日ぶりに胸中を明かした元SMAPの中居正広氏（53）。

【写真】百貨店で買い物を楽しむ中居正広とダンサー恋人・Mさん。他、白髪姿の中居や一人で買い出しをする中居の姿なども

昨年12月に交際相手の女性と都内の百貨店を訪れた中居氏は、「ニューバランス」のキャップにサングラス、上下「デサント」のセットアップ姿で変装していた──。

2024年12月、元フジテレビの女性アナウンサーとのトラブルが報じられ、『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』（TBS系）、『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系、降板）、『だれかtoなかい』（フジテレビ系）やラジオ『中居正広のON＆ON AIR』（ニッポン放送）などの全レギュラー番組が終了し、2025年1月23日に芸能界を引退。

37年間、応援してくれたファンに対しては有料ファンクラブサイトで別れの言葉を残し、表舞台から去った。

あれから約1年、中居氏の生活は大きく変わっていた。芸能関係者が語る。

「昨年、中居さんは都内に複数ある1つの高級賃貸マンションの室内に、段ボールが山積みとなっていて引っ越しの準備をしていることが報じられました。また、地元の湘南エリアにマンションを購入したという情報や一級建築士の事務所を訪れる姿も確認されていて、新たな生活を始めているようでした」

ファンクラブサイトでは、個人事務所『のんびりなかい』の廃業にも言及していたが、現在も存続しており、ホームページも閉鎖されていない。その理由を前出の記者が語る。

「中居さんは2020年3月に旧ジャニーズ事務所を退所して、個人事務所『のんびりなかい』を設立しました。当初は昨年春頃に閉鎖する予定でしたが、ファンクラブ有料サイトの返金作業や残務処理などで事務所の閉鎖に時間がかかっているようです」

だが、水面下では個人事務所内にも動きが見られていた。前出・関係者が明かす。

「中居さんはかつて独立する際に信頼できるスタッフに声をかけて、個人事務所を立ち上げたそうです。制作会社から中居さんの個人事務所に移って働いていたスタッフは、滝沢秀明さんが社長を務める芸能事務所に移ったと聞いています」

中居氏が自身のスタッフを託したのは、かつて『僕ら（SMAP）にとっての最後の後輩』と語っていた滝沢氏だった。先輩と後輩である中居氏と滝沢氏の関係について前出の関係者が語る。

「滝沢さんはかつて『金スマ』に出演し、2018年の秋に引退を発表した際、最初に連絡したのが中居さんだったことを明かしています。

番組で滝沢さんは『今の僕の出演は中居さんがくれた花道』と、感謝の言葉を述べていました。スタッフの移籍については滝沢さんサイドから『何かできることはありますか？』というオファーがきっかけになったようです。2人とって特別な意味合いがあったものだと推察されます」

冒頭の直撃に「もう引退した身だから」と語った中居氏は、以前の茶髪から白髪の入り混じりの黒髪になっていた。

引退から1年、信頼できる後輩にスタッフを預けて「のんびりなかい」は終活を進めている。