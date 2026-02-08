国際ジャーナリストで作家の落合信彦氏が2月1日、老衰のため永眠した。84歳だった。

【秘蔵写真】1990年、東エルサレムの城壁に囲まれた旧市街で戦車の前に立つ落合信彦さん。ほか、1996年ミャンマーのアウンサン・スーチー氏にインタビューした際のワンショットなども

1942年生まれの落合氏は高校卒業後、渡米。オルブライト大学を卒業後、石油ビジネスを経て、1970年代から作家活動を本格化させた。ジョン・F・ケネディ米大統領暗殺の裏側を追った『二〇三九年の真実』や、若者に国際的視野を持てと説いた『狼たちへの伝言』などの著作が広く支持を集め、世界の要人にも果敢にインタビューした。取材を共にした写真家の太田真三氏が明かす。

「エネルギッシュな人でした。日本人の留学が少なかった時代に米国に渡り、人種差別にあった話も聞きました。そうした苦労がバイタリティの源だったのだと思います」

世界的な問題の最前線に身を投じる一生だった。

以下、その足跡を秘蔵写真とともに辿る。

●1990年、聖ワリシイ大聖堂がそびえるモスクワの赤の広場で。

●1990年、東エルサレムの城壁に囲まれた旧市街で。

●1992年、ロシア共和国とウクライナ共和国の間で、その帰属が問題となっていた黒海艦隊の秘密基地（クリミア半島・セバストポリ）を「週刊ポスト」のために取材。西側ジャーナリストで初めて乗艦取材を行なった。

●『SAPIO』（小学館）の1996年1月10日号で、ミャンマーのアウンサン・スーチー氏にインタビュー。

●1992年、フジモリ大統領の政権下だったペルーで、テロ集団の手中にあったリマ市街のスラム街を訪ねた。

●"鉄の女"マーガレット・サッチャー氏に1991年にインタビュー。同氏から「われわれは皆同じ船に乗っているのですから。この船に乗っている人々が争いもなく幸せに生きていけるようにするのが政治です」との言葉を引き出した（『Bart』1991年6月24日号）

●イスラエル東部、死海西岸近くの岩山にある第一次ユダヤ戦争の遺跡「マサダ」で。落合氏は中東の争いを長年注視し続けた。

●天国に行こうが、地獄に堕ちようが、メリハリのある人生のほうが面白いじゃない。──『命の使い方』（小学館、1997年）

●エルサレムのホテルでイスラエルの日刊英字新聞「エルサレム・ポスト」を読む。

※週刊ポスト2026年2月20日号