力士の「化粧まわし」実は最低100万円以上!…史上最高額「1億5000万円」の化粧まわしとは!?

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

高級な化粧まわしを買いたい外国人夫婦

取材で相撲博物館の資料を閲覧し、事務所を出たときのことだ。観光客らしい年配の外国人夫婦から質問を受けた。

「あのエプロンは、どこで売っているんだ。いくつか買いたい」

エプロン？ 一瞬、戸惑ったが、すぐにピーンと来た。英語のパンフレットでは、化粧まわしのことを「デコレイテッド・エプロン」（装飾エプロン）と表記することがあるのだ。

「土俵入り」の英訳はいくつかあるのだが、外国人向けの書籍で、こんな翻訳を見たことがある。

「エプロン・セレモニー」

この夫婦は、土産に化粧まわしを買いたいというのだ。そこで、尋ねてみた。

「本当に買うなら業者を紹介しますが、いくらするのかご存じですか」

私たちはカネを持ってるぜ、といわんばかりに鼻で笑った夫婦。だが、最低100万円以上、しかも2ヵ月待ちは当たり前の特注品であることを伝えると、ドラマで見るような大仰な驚きのしぐさを見せ、「HAHAHA！」と笑い、私の肩をたたいて去っていった。いくらで買えると思っていたのだろうか。

英語で「装飾エプロン」と訳されている化粧まわしだが、前掛けのような形をしているわけではない。化粧まわしは幅約80センチ、長さ6〜7メートルの巨大な1本の帯状をしており、その一方の端に、様々な図案が描かれている。

この図案が描かれた部分を「前垂れ」という。前垂れの下には馬簾という金糸などの房が下がるエプロンのような部分だ。土俵入りでは、この前垂れから後ろの部分を6つに折ってふんどしとして締め、土俵入りを務めている。

この化粧まわし、実は、百貨店で取り扱っている。

十両土俵入りや幕内土俵入りで関取が締める化粧まわしとまったく同じものを百貨店で買うことができる。

史上最高額は驚異の1億越え

買えるといっても、まず気になるのは、値段だろう。

高島屋の呉服部門のバイヤーだった田村均さんは半世紀にわたって高島屋が調製する化粧まわしを一手に扱ってきた。同社を退職後も、大相撲関係の仕事を続けている。

化粧まわしの価格はピンからキリだ。前垂れに描かれた意匠や素材、装飾、馬簾の質によって、値段は10倍以上違ってくるのだが、最も安い品でいくらになるのか。

力士の出身大学や高校から贈られた、校章をあしらった化粧まわしを見たことがあるだろう。あれが最も安価だそうだ。

というのも、学校によっては何人もの関取にまったく同じ化粧まわしを贈っているので、新たにデザインを起こす必要がない。また、すでにデザインのデータがあれば、コンピューター制御のミシン刺繍ならボタンを押せば刺繍部分は出来上がる。ただ、最も安価だとはいえ、観光土産に気軽に買える代物ではない。「安いといっても100パーセントシルクですから、それなりにかかりますよ。1本、120万〜130万円です」と田村さん。

21世紀に入って最も高価な化粧まわしは、西新井大師（東京都足立区の寺）が2013年夏に白鵬に贈った品だとされている。値段は、「1本、1000万です」。

横綱の化粧まわしは3本セットで、中央の白鵬のまわしには旭日が、太刀持ちと露払いには紅白の牡丹があしらわれている。絵は文化勲章受章者の松尾敏男画伯が筆を執った。「つづれ織り」という西陣織の最高級品で、手刺繍。すべてに最高を求めた逸品は3本セットで計3000万円。これは制作にかかった費用のみの金額で、松尾画伯の画料は含まれていない。

ただ、これは21世紀の話。高島屋のバイヤーだった田村さんが扱った化粧まわしで過去最も高価だったのは、1本7000万円。これは、ある大関の化粧まわしで、クロヒョウの両目に大粒のダイヤが埋め込まれていたそうだ。近年では最高値と思われる白鵬の逸品と同額の1本1000万円の本体に、ダイヤが1粒3000万円。両目を合わせて総額7000万円だったという。

では史上最高額は--。なんと、40年以上前の価格で1億5000万円。元大関若嶋津（当時のしこ名は若島津。のちの二所ノ関親方）の化粧まわしで、ワシが10カラットのダイヤを文字通り「わしづかみ」にしている。

1982年11月の九州場所で、大阪後援会から贈られた。鹿児島・種子島出身の若島津は、「ご当地」であるこの九州場所に大関昇進がかかっていた。12勝をあげて、周囲の期待通り大関をつかみ、時代を彩る名大関となった。

現役引退後の化粧まわしの行方

そんな化粧まわしは、関取の現役引退後にどうなるのか。

現役時代の応援への感謝を込めて贈り主にお返しする、というケースが少なくない。返されたタニマチは、会社の応接室に飾るなどしている。

国技館の相撲博物館に寄贈する関取も多い。元横綱北勝海の八角理事長は、数々の品を博物館に寄贈している。現役の時に所有していた品で最も高価だったのは、後援者から贈られた金彩友禅の3本セットの化粧まわしで、これも博物館に収蔵されていることは、博物館の項で触れた。

ちゃんこ屋など知り合いの飲食店に飾られるケースも多いのだが、閉店などで散逸する心配がある。

元大関の協会幹部は、自分の化粧まわしがネットオークションに出品されているのを見つけた。知り合いの飲食店主に贈った品だったが、店を廃業した際に人手に渡り、引退から何十年もたってオークションに出されたらしい。

「ネットで再会したのは運命だと思って競り落としたんだけどさ、自分が締めていた化粧まわしに、けっこういいカネを払わされたよ」

落札額を聞いたら、思わず「おーっ」と声が出る金額だった。

【後編を読む】なぜ横綱・大関だけが「古代紫」を許されるのか…「番付社会」の角界で“化粧まわしの色”に隠された序列

