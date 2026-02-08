◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体（７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）７日＝大谷翔太】５チームによる団体決勝がスタートした。予選（ショートプログラム、リズムダンス）でトップの米国に１点差の２位だった日本は、アイスダンスのフリーダンス（ＦＤ）で吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組が９８・５５点の５位。日本は３９点でトップの米国に５点差の２位で８日の最終日を迎える。

今大会、団体戦のメンバーとして参加する「うたまさ」。６日のリズムダンスは日本勢のトップバッターとして出場し、熱演にリンクサイドで応援した男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、女子の坂本花織（シスメックス）は号泣した。チームに火をつけ、その後ペアＳＰで三浦璃来、木原龍一（木下グループ）、女子ＳＰでは坂本、男子ＳＰでは鍵山が１位となり、米国を猛追していた。

リズムダンスでは自己ベストに約１点届かず悔しさものぞかせていた「うたまさ」。五輪での滑りを終えた吉田は「本当に心から楽しかった。リズム、フリーともに今自分たちができる最大のことはできた。この経験を次に生かして、もっとこれから２人で成長していけるように頑張りたい」と語った。今大会、主将の大役を担っている森田は「課題はまだまだたくさんあるので、早くトップチームに追いつけるように、ちゃんと練習して積み重ねていきたい」と口にした。

世界トップの実力を誇る残すペアフリー、男女フリーで、史上初の金メダル獲得に挑む。