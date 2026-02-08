日本人を作った古代人、 「縄文人」が「１万年」も生き延びることができた「本当の理由」

現代世界は戦争が絶えないが、なぜ縄文時代は１万年も平和が続いたのか。日本人の行動原理にどう影響を与えたのか。このほど刊行された「縄文の奇跡」（新野哲也著、産経ＮＦ文庫）が話題になっている。縄文の精神を受け継ぐ日本人と日本国家の歴史構造に迫った同書から一部抜粋・再構成してお届けする。

火焔型土器に隠された日本人の美意識

日本各地で出土している縄文時代の深鉢形土器のうち新潟県の笹山遺跡から出土した「火焔型土器」は国宝に指定されている。精緻な形状は世人の驚嘆を集めているがとりわけ注目されるのが４つの把手とノコギリの歯のように見える口縁部で、火焔が表現されている。

岡本太郎が「これはなんだ」と目をむいた火焔型土器がユニークなのはゆらめく炎や火の神という、通常、目に映らないものが明瞭に表現されているところにある。４つの把手が火の神かどうかは主観にゆだねられるところだがノコギリの歯状の口縁部はどう見てもカマドからほとばしる火焔である。

炎は熱で、形ではない。形として見るにはこれを擬人化、神格化しなければならない。神格化というのは、神のしわざとして見るか、神の目で見るということで、酒井抱一の「風神雷神図屏風」や葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」、歌川広重の『大はしあたけの夕立』は、神の目でなければとらえられない空中からのパースペクティブ（視点）である。

風や雷、雨や波は自然現象でエネルギーである。これをモノとして描くには神の目を借りなければならない。事象や現象の背後に神、精霊のようなものを見るのが日本人の美意識や価値観、宗教観で、火焔型土器や土偶をからめていうとこれはアニミズムにつながる縄文の心である。

縄文人が１万年も生き延びることができた本当の理由

日本の古代遺跡は質量とも世界一である。縄文時代が１万年もつづいたばかりか世界最古の土器が１万6500年前（青森県大平山元遺跡）のもので、それが地球上にあらわれた最初の文明だったと思われる。

中国やインド、エジプトや中東（シュメール人）など大河流域からうまれた古代文明はせいぜい紀元前数千年前のものだが、縄文文明は１万7000年という桁外れに古い歴史をもっている。

縄文人が１万年も生きのびてきたのは、自然とともにあって、自然が規定した以上にヒトの存在が大きくならなかったからである。したがって森林が砂漠になることも戦争で国土を焦土にすることも、他者から奪うことも他者を暴力で支配することもなかった。ヒトが集団や自然の一部としてあるいは家族の一員として全体性と矛盾なく同一化していたからだった。

縄文人を進化させた「水の保存」技術

人類は火を利用することを知って、大きな進歩をとげたが、縄文人は、土器の発明によって水を自在に扱えるようになって、狩猟民族とは異なった道を歩みはじめる。水を保存し、移動させる土器が農業と海洋進出を可能にしたのである。

三内丸山遺跡の調査から、縄文時代、各種の農業栽培がおこなわれたことがわかってきた。そしてこれが、のちの陸稲・水稲栽培へつながってゆく。もう一つが海洋進出で、三内丸山遺跡から１メートル近いマダイや大型魚の骨が出土している。沖合漁業がおこなわれていたのは明らかで、その他、新潟県のヒスイ、岩手県のコハク、北海道の黒曜石がみつかっている。船団による地方遠征がおこなわれていたからであろう。伊豆七島の八丈島で縄文土器が発見されていることから、土器をつくった縄文人が、農業開拓者だった一方、海洋民族でもあったことがわかる。

1960年中頃、日本列島から6000キロメートルも離れた南太平洋のバヌアツ共和国で採取した土器のかけらが、日本の縄文式土器に似ていることに注目した篠遠喜彦博士がオックスフォード大学に分析を依頼した結果、土器がつくられたのは約5000年前で、ミクロパーライトという成分がふくまれていることから、青森県で焼かれた円筒下層式土器である事が証明された。また、エクアドル太平洋沿岸のバルディビアで数多く発見された土器が日本の縄文式土器に似ており、年代測定すると5500年前のものだという。

