43歳「引き寄せの法則」ベストセラー著者が「80歳になっても30代に見える美容法」をつかむ旅

学生時代は「テカリ」と共に

39歳のとき、私はSNSで高らかに宣言した。「30代に見える80歳になり「不老美死」を目指す」と。今思えば、勢いだけで書いた人生最大級のフラグである。あれから3年半。現在43歳。思っていた以上に、私はきっちりしっかり、40代になっていた。

年間30万円以上は美容代に使っているにもかかわらず、シミは増殖し、たるみは定住。目尻と口角は示し合わせたように下落相場。首は行方不明、尻は重力に敗北、腹はもはや貯蔵庫で、脂肪をつまむと10センチを優に超える。走ろうものなら、その瞬間に体のどこかが「グキッ」と音を立てる。

あの音は、関節というより「人生の節目」が鳴っている気がしてならない。あれほど勇ましく「見た目年齢30代キープ」を宣言していたのに、私の肉体は、律儀に「実年齢」を更新し続けていたのだった。

しかも世間は容赦がない。「オカルト研究家のくせに色気を出すな、幽霊だけ追いかけてろ」。そんな声まで飛んできた。だが、私はここで声を大にして言いたい。オカルトと美容は、実は地続きなのである。美容の究極のテーマは「不老」だが、オカルトや秘術の多くも「不老」「超常的な若返り」を目的としてきた。科学的に老化の完全停止が達成されていないからこそ、その隙間に秘薬・秘儀といったオカルト的想像力が侵入する余地が生まれるのである。

さて、いつまでも戯言を垂れ流していても、たるみは1ミリも引き上がらない。ここに私のこれまでの美容遍歴という名の黒歴史を晒すことにする。

まず私は、10代の頃から筋金入りのニキビ肌＆脂性肌＆毛穴パカーンである。青春は皮脂とともにあり、思い出はすべてテカりを帯びている。

ピーリングにセルフダーマペン。「細い針でわざと穴を開けて、肌の自然治癒力を引き出す」という、ほぼ拷問の理屈を、私は100回以上自宅でひとり繰り返してきた。そのおかげでニキビは沈静化したが、脂と毛穴は、いまだに現役である。

「顔の工事」で尖りすぎた顎

アラフォーになると、ショートスレッドを個人輸入して自分で顔に入れる危険な裏技にもハマった。「5ちゃんねる」や「YouTube」には超デンジャラス美容界隈があり、彼ら彼女らは注射器も自分で輸入し、ヒアルロンもボトックスもスレッドも全部自分で入れまくる。私も自分で糸を入れて、顔がパンッパンに腫れ上がりつつ、「痛エなあ、でもこれでコラーゲン作るで！」と悦に入ってさらに無理やり100本以上入れまくった。

結果、左右の引き上がり方が微妙にズレたうえ、いまだに消えない傷が残ってしまった。そして、気づいたのだった。デンジャラス美容界隈の人々も、顔がいつも傷だらけで全然綺麗じゃないことに！

こりゃダメだと目が覚めた2024年。私はついに、知り合いの美容オタクに薦められ、ミニフェイスリフトというアンチエイジング界における「最後の砦」扱いの手術に手を出した。こめかみから耳前までを切開し、皮膚と筋膜を引き上げ、余った皮膚を切り取る。顔の工事である。術後4〜5日は、鏡に映る自分の顎が尖りすぎていて、明らかに人類の進化の分岐点を一つ間違えたようなシャープさであった。

だが1週間後、すべては「馴染んだ」。あまりにも自然に。結果、誰一人として気づかなかった。あの切開と腫れの恐怖と支払いは、一体どこへ消えたのか。

その後もハイフ（超音波を使った美容治療）などを一通りつまみ食いしたが、数ヵ月もすれば、顔面は元通り。結局これらは、一生続けることを前提としたサブスク契約のようなものなのだ。家電業界には、保証期間が切れると壊れるように設計されているという「ソニータイマー」なる都市伝説があるが、私は確信している。美容業界にも、確実に「美容タイマー」が仕込まれている、と。一発で長持ちする施術など、業界がそんな良心的な設計をするはずがない。

そして、43歳は思ったのである。美容医療は即効性があり外せないアンチエイジング法だが、同時に思考停止にも陥りやすいのではないか、と。もっと、ワクワクするような美容。もっと、人生そのものに潤いと驚きを与える美。そうしたものも同時に追いかけなければ、人は本当の意味では輝けないのではないか。-というわけで、この連載では、最新美容を追いかけつつ、人生に新しい光を差し込む「別種の美」についても、貪欲に探っていきたいと思う。

