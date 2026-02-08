伊藤沙莉「親孝行したい。家を建ててあげたい」と言い続けて、母親のために豪邸を建てた人間力

伊藤沙莉の辛い幼少期

セリフを完璧に覚えてくるのは当たり前、現場では常に明るく、スタッフへの気配りも忘れない……。演技力だけでなく人柄も関係者から大絶賛され、今や国民的女優となった伊藤沙莉（31歳）。その人間力を育んでくれたとして、常々彼女が口にしているのが、「母への感謝」だ。

「沙莉さんは3人きょうだいの末っ子で、『オズワルド』の伊藤俊介さんを兄に持ちます。沙莉さんが幼い頃、父親が事業に失敗して蒸発。自宅を追われ、一時期、友人の家に預けられるなど、凄絶な幼少期を過ごしています」（スポーツ紙記者）

一家離散のピンチを救ったのが、母だった。未経験ながら塗装職人になり、女手一つで3人の子供を育て上げた。

「そんな最愛の母のために沙莉さんは日頃から、『親孝行したい。家を建ててあげたい』と公言していました」（同前）

その夢が結実したのが、昨年末。千葉県内の閑静な住宅街に、漆黒の外壁が印象的な豪邸が完成した。

伊藤沙莉の「人間力」の原点

本誌記者が自宅を訪ねると、「顔つきも背格好も瓜二つ」の明るくチャーミングな母親が快く応対してくれた。「仕事帰りだからこんな格好で。もっとキレイにしておけばよかったわ」と笑う彼女の手にはペンキの跡が残る。「孝行娘を育てた秘訣を伺いたい」と尋ねると、照れくさそうにこう語った。

「あの子が勝手に育っただけです。世の中にはもっと大変な思いをされている方がいるので、私なんか苦労していません」

新居については、「あの子の夢だったから」と目を細める。一方で、「沙莉だけじゃなくて、お兄ちゃんたちもよくしてくれる」と子供たち全員を立てることも忘れない。

取材後、母親は家に駆け込み大量のいちごを持って戻ってきた。

「これ、家族で食べて」

大人気女優の人柄の原点は、間違いなくこの母親にあった。

「週刊現代」2026年2月16日号より

