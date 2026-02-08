「金融」が「産業」を妨害していた…経済学に革命をもたらした、ケインズの『一般理論』の核心

GDPが増えればほんとうに幸せになれるのか？

市場は自動調整機能を持たない──『一般理論』

「産業」と「金融」が対立している──「金融」は本来「産業」を助ける役割を果たさなければならないのに、逆に「産業」を妨害している──という見方は、ケインズの経済学を理解するうえできわめて重要である。ケインズの主著であり、経済学に革命をもたらしたと言われる『一般理論』にも、「産業」対「金融」の見方が貫かれている。

『一般理論』においてケインズは、市場の自動調整機能を否定した。市場には需給均衡に向かう自然の作用が組み込まれているから、その力が作用すれば需要と供給が一致し、資源は効率的に利用される、というのが市場の自動調整機能である。需給均衡の作用が完全ではないにせよ、きちんと作用しさえすれば資源は完全に利用される──労働で言えば働きたい人がすべて働ける完全雇用状態になる──というのが経済学者の常識であった。けれども、ケインズは、「自動調整機能はあるけれどうまく働いていない」のではなく、「そもそも自動調整機能がない」と主張したのである。

利子率や利潤率を問い直す

このケインズの見解を支える要は、彼の利子理論である。従来の考え方では、産業活動の収益性に基づいて利潤率が決まり、その派生で利子率が決まる。しかし、ケインズは逆に、金融界の都合で利子率が決まり、それが利潤率を規定する、と考えるのである。

ケインズの利子理論は「流動性選好理論」と呼ばれ、現在でもマクロ経済学の教科書に登場する。しかし、現在教科書において説明される流動性選好理論は、ケインズ自身が『一般理論』において意図していたものとは大きく異なるので、注意が必要である。利子率決定にかかわるストック・レベルでの意思決定──資産を貨幣で持つか、債券で持つか──を、ケインズは不確実性（uncertainty）のなかで行われていると考えた(1)。

金融環境の変化を捉えるための情報は不十分であり、プレイヤーたちは何がどうなるかについて、保険業が事故率に対して持っているような十分に信頼できる確率の数値を持つことができない(2)。そのような「よくわからない」状況にある者たちが手探りで行動し、債券で持ったり、貨幣で持ったりを決め、その結果として利子率が決まる。それは群集心理の世界であり、慣行的な水準によって利子率が決まり、慣行が頼りにならない程度によって変動するのである。

貨幣の需要と供給で利子率が決まるとされる教科書的な流動性選好理論は、貨幣需要と言われているものの背後に不確実性があること、よくわからない状況で手探りで行動せざるを得ないことが省かれているという意味で、ケインズの言いたかったことの根幹を取り逃している。

さて、利子率が利潤率を規定するというケインズ的な経済観に立てば、利子率が高ければ高い利潤率が見込める投資しか行われないことになる。実物投資が少なければ、実物投資と総需要が比例関係にあるとする乗数理論に基づき、総需要も少なくなる。総需要がすべての労働資源を完全利用する水準よりも低ければ、働きたくても職を見つけることができない「非自発的失業」が発生する。これは総需要不足という財市場レベルで起きている問題──モノが売れないから人を雇わない──なので、労働市場で賃金が下がったとしても解決しない（賃金が下がったとしても、それによってさらにモノの売れ行きが悪くなるだけ(3)）。

かくして、市場には需要と供給を均衡させる力が備わっており、その力を発揮させさえすれば、資源は完全利用される──労働で言えば完全雇用になる──とする従来の経済学の考え方は根底から覆された。経済が労働資源を適切に活用するためには、需給均衡に任せるのではなく、総需要を管理する政府の政策が必要である。これが『一般理論』におけるケインズのメッセージである。

経済に自動調整機能はない、したがって政府が適切な役割を果たさなければならない、という彼のメッセージを具体的にどのような政策に結びつけるかは、いろいろ議論の余地があるだろう。

ケインズ政策とは不況になったら金融緩和と財政拡張政策で景気を回復させることだと一般的には受け取られており、それにはいろいろと問題があることもたしかである。だが、ここで確認しておきたいことは、ケインズ政策の具体的内容やその是非の問題とは別に、彼が経済のメカニズムの根底にかかわる問題を相手にしていたということである。利子率・利潤率といった基礎的概念の意味を正面から問い、産業と金融を区別し、誰に富が渡るかに着目した。

ケインズのこの視点こそが大事で、その是非でこそ彼を論じるべきなのであり、具体的な政策──ケインズ自身が提唱した政策であれ、ケインズの影響によって展開された政策であれ──における問題点は第二義的な重要性しかない。

1 「不確実性」をケインズ経済学の核心的概念と捉える代表的な研究として、P. Davidson (1991) Controversies in Post Keynesian Economics, Edward Elgar. （『ケインズ経済学の再生』永井進訳、名古屋大学出版会、一九九四年）。根井雅弘 『現代経済思想史講義』（人文書院、二〇二〇年）も参照。

2 ケインズの若き日の「確率論」は、同じことがくりかえされているという前提に立った保険業における確率とは別種の確率概念──証拠の重みを付与した論理確率──を追求していた。したがって、「確率論」と『一般理論』にはリンクが存在する──実際、ケインズ自身も『一般理論』のなかで「確率論」に言及している（p.148の注）。だが、実際どうつながっているのかは、簡単には理解できない。それでも、確率過程を正規分布で捉える常識的な見方、あるいは美しい一貫した理論というメガネをかけて現実を理解したがる傾向に対してケインズが批判的であることは、十分に読み取ることができる。

3 ケインズ以前の経済学の常識では、労働市場の需給調整によって全体の雇用量（すなわち全体の生産量＝国民所得）が決まると考える。それはすなわち、労働市場の均衡化によって失業は自動的に減少すると考えることを意味する。ケインズ『一般理論』は、ここで述べた悪循環によって、この自動調整の論理を否定した。労働供給過多で貨幣賃金が下がったとしても、総需要が減少するので企業が雇用を増やすことはない。物価水準の下落を伴うので、実質賃金が下がることもない。縦軸に実質賃金をとった労働市場の需給という分析方法自体が間違っている。

