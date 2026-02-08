韓流トップスター、チャ・ウヌに史上最高額の追徴課税！韓国の政・官・芸能界に蔓延する脱税疑惑とその手口

トップスターの脱税手法

韓流ドラマ界のトップスターのチャ・ウヌ（28歳）が脱税疑惑に巻き込まれた。しかも、その追徴金は韓国史上最高金額の「200億ウォン」（約21億円）だと伝えられている。

チャ・ウヌは「顔の天才」というニックネームを持つ、韓国を代表するイケメン俳優で、『押しは押しでウヌはウヌ』という流行語が生まれるほど、男女老若問わず愛されるスターだ。大衆の人気が高いだけに、ギャラもとびっきり高い。ドラマ1話あたりの出演料は明らかにされていないが、業界では2億〜5億ウォンに達すると推測している。広告モデル料も、最低10億ウォンから、グローバルブランドの場合は最大50億ウォンに達すると噂されている。

大衆から愛されているチャ・ウヌだが、最近、韓国国税庁から200億ウォン超の所得税追徴通知を受けたことが明らかになった。韓国・ソウル地方国税庁調査4局は、チャ氏が母親の名義で設立した専担のマネージメント会社を通じて、巧妙な脱税を行ったと見ている。

チャ・ウヌ事件の核心的な手口は、母親名義で設立した個人マネージメント会社の『チャス・ギャラリー』を利用した所得分散である。チャ氏は45％にも上る個人所得税を回避するため、すべての収益を会社の売上として計上し、法人税（10〜20%）のみを支払う方法を選んだ。家族を会社の従業員として登録して数億ウォンの虚偽給与を支給し、これを法人費用として処理して課税対象所得を減少させた。数億ウォンに達するランボルギーニなどの高級車を法人名義でリースして事実的にはプライベートなスケジュールや家族の移動に利用した。車両を法人名義にしたことで、その費用（リース料、保険料、ガソリン代）を法人の経費として処理して税金を減らしたわけだ。

国税庁はチャ・ウヌの会社が実際にはマネジメント業務を行っていない「ペーパーカンパニー」であると判断した。所在地はチャ氏の母親が運営する江華島のウナギ屋で、チャ氏のマネジメントを担当するための常駐スタッフはもちろん、通勤するスタッフもおらず、電話や事務機器などの業務施設すらないことが現場調査で確認されたという。

国税庁は、チャ・ウヌの収益が発生する実質的な業務（広告、ドラマなど）は既存の所属事務所である『ファンタジオ』やチャ・ウヌ個人が行っていたものであり、チャス・ギャラリーは「清算の通路」としての役割を果たしていたと見ている。「事業を行う意思も、能力もない法人（会社）を飲食店の住所を借りて書類上に作り、個人の所得を法人の売上に偽装して税金をごまかした」というのが国税庁の見解である。

サラリーマンは「ガラスの財布」なのに

「財界の死神」と呼ばれるソウル地方国税庁調査4局が事件に投入されたことは、国税庁がこれを単なる会計ミスではなく、知的かつ故意の脱税の疑いを強く持っていることを意味すると解釈される。専門家たちは、単なる追徴を超えて「告発」につながる可能性もあると見ている。

一方、チャ・ウヌ側は「江南のオフィスを別に運営しており、江華島のウナギ店は書類上の住所に過ぎない。チャス・ギャラリーはペーパーカンパニーではなく実体がある」と主張している。大手法律事務所を選定し、課税前の適正審査を請求するなど、積極的に対応している。

韓国では毎年トップ俳優などの芸能人が脱税疑惑に巻き起こり、社会的な論議をもがしている。2025年には、芸能人の個人マネージメント会社のに対する大規模な税務調査が実施され、ユ・ヨンソク（70億ウォン）、イ・ハニ（60億ウォン）、チョ・ジヌン（11億ウォン）など、トップスターらが国税庁から追徴金の通知を受けた。チャ・ウヌのケースと同じく、法人（会社）を設立し、収入を分散し、費用を過大に計上するなどの手法を用いたという疑いだ。彼らは期限内に追徴金を全額納付したが、税務審判院に審判請求を提起し、不当性を訴えながら法的対応を続けている。

日本と同様に、韓国のサラリーマン（労働所得者）も収入と支出が透明に公開される、いわゆる「ガラスの財布」の所持者で給料から税金が1ウォン単位で細かく削られる。所得税と社会保障金は100%源泉徴収され、費用を処理するためには領収書などの証明が必要だ。

一方、資産家や富裕層は法人を設立して所得を分散し、スーパーカーや贅沢品を法人経費として処理することで所得税を低く抑えることができる。さらに、法人を通じた迂回贈与などの手法で相続税や贈与税を回避することも可能である。芸能人の個人マネージメント会社に対する国税庁の判断基準が最近厳しくなったのは、まさにこのような富裕層の税金不正行為を正し、「税の正義」を実践しようという強い意志の示すためである。

政治家、官僚に蔓延する税の不正

芸能人だけではない。韓国社会の最上位に存在する「政治家」や「官僚」の「税の不正」も蔓延している。内閣人事の登用を目的とした国会の人事聴聞会では、脱税疑惑が常に噴出し、国民に多くの失望感を与えている。

李在明政権の初代米国大使である康京和（カン・ギョンファ）氏は、2017年に文在寅政権の外務大臣候補として人事審査会で様々な問題点が指摘された。夫婦名義の巨済島の土地を収入のない長女に売買形式で譲渡したことについて「贈与税脱税」の疑惑が指摘され、賃貸所得税申告を漏らした疑惑も浮上した。国連勤務時に高額な年俸を受け取っていたにもかかわらず、国内では配偶者の扶養家族として登録され、健康保険料を支払わなかったという批判もあった。姜氏は「税務知識が不足していたことによるミス」と弁解し、遅れて税金を納付した。その後、文在寅政権で最も長く大臣職を務め、李在明政権に入っては米国大使にまで任命された。

尹錫悦政権で法務部長官を務めた韓東勲（ハン・ドンフン）氏も、人事審査の過程で贈与税の脱税疑惑が指摘された。韓氏は20代半ばの司法研修生の身分で江南のマンションを購入したが、彼が購入する1か月前に彼の母親がそのマンションに根抵当権を設定した。そして、韓氏が所有権を取得してから1か月後に、母親は根抵当権を解除した。これは、「マンションを子どもに買ってあげるために、金を貸したと偽装する韓国の富裕層の代表的な贈与税脱税手法」であると、市民団体は主張している。

尹錫悦（ユン・ソンヨル）前大統領の妻の金建希（キム・ゴンヒ）氏は数十億ウォン規模の資産家であるにもかかわらず、自分で運営する『コバナコンテンツ』の月給を200万ウォンに設定し、毎月7万ウォンの健康保険料を納付していたことが問題となった。7万ウォンの健康保険料は、韓国の庶民の中でも最も収入が低い人々が支払う水準だ。

「カラス財布」のサラリーマンたちから見たら、数十億の資産家や政治家が「誤り」や「法人の抜け道」で税金を回避し、責任を逃れる姿に深刻な社会的不平等を感じるはずだ。市民団体は、適切な「税の正義」が実現されるためには、高位公職者の資産公開範囲をさらに拡大することや、脱税政治家の公職任用を制限する法律が必要だと主張しているが、国会の立法権を握っている政治家たちは自らの首に刃を突き立てることはしないだろう。政府と政治界が票を意識して国民の前で熱く語っている「税の正義」は、結局は「幻想」に過ぎないかもしれない。

