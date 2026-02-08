定番みそ汁に入れればたんぱく質アップの最強のアイテム。飛田和緒さんがやっている「一日一汁」

たんぱく質がしっかり摂れるスープ

今季一番の寒さと言われるこの週末。大雪に見舞われた地域では、期日前投票に1時間半待ちという報道もありました。そんな日には、外から戻ってきたときや、家で静かに過ごす時間に、温かいスープやみそ汁があるだけで、ほっとしますよね。

寒い季節に自然と手が伸びる「汁物」を、体を温めるだけでなく、日々の栄養補給の軸にしているのが料理家の飛田和緒さんです。年齢を重ねてきた今だからこそ、たんぱく質を意識して摂ることを大切にしているといいます。

汁物が大好きな飛田さんが実践しているのは、スープやみそ汁にたんぱく質を組み合わせた「一日一汁」という考え方。

毎日作るみそ汁やスープにたんぱく質多めの食材を使う。あるいは、定番のみそ汁でも仕上げにひと手間加えて、自然に摂取量を底上げする──。

寒い季節に体を温めながら、無理なく栄養も満たす、そんな知恵が詰まったスタイルです。

飛田さんが実践する、定番みそ汁にちょこっと加えてたんぱく質をアップする方法を、『このひと皿でたんぱく質も野菜もとれる からだ思いの快福スープ』』（飛田和緒著/ナツメ社）より、ご紹介します。

豆腐と豆乳でたんぱく質が気軽にとれる

豆乳みそ汁［材料（2人分）］

木綿豆腐… 75 g

無調整豆乳… 200ml

カットわかめ（乾燥）… 2 g

だし… 200ml

みそ… 大さじ1〜2

［作り方］

1 豆腐はキッチンペーパーで包んで水けをきり、一口大に切る。

2 鍋にだしを入れて火にかけ、温まったら、豆腐、わかめを加え、さっと煮る。みそを溶き入れる。

3 豆乳を加え、弱火で静かに温める。

「みそ汁に豆乳を加えると、とってもマイルドでコクが深まる気がします」と飛田さん。豆乳は冷蔵庫にいつも常備しているそう。

