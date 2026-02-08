「夢は実現しないから、色がない」…仮放免の15歳が描いた絵が突きつけた現実

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

＊本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』（２６年１月２２日発売）の一部を抜粋・編集しています。

灰色の不思議な絵

それは不思議な絵だった。

ドレスをまとった一人の女性がこちらをみつめている。憂いを含んだその瞳は深く、見る者を引き付けて離さない。口元は凍り付いたように閉じられている。もう何年も笑うことを忘れたようだ。何の色もついておらず、鉛筆の灰色のモノトーンの世界だ。

2023年11月に東京・文京区の大塚で開かれた「仮放免の子どもたちによる絵画作文展」の初日のことだ。プロローグでも簡単に触れたが、「仮放免の子どもたち」とは、日本で生まれたり、長く育ったりしながら在留資格を失った子たちだ。難民認定が不認定となった外国人や、超過滞在となった外国人の家庭の子どもたち。本来は入管収容施設に収容されているはずだが、厳しい条件の下、施設外で暮らしている。健康保険には加入できず、アルバイトや将来の就職も禁止されている。入管庁によると22年末時点で仮放免の未成年者は295人。小・中・高等学校に通うことは認められており、教室や街角にもこうした子どもたちはいる。しかし、ほとんどの日本人はその存在自体や、その置かれた厳しい環境を知らずに暮らしている。

絵画作文展は、彼ら、彼女らの存在を知ってほしいと、入管行政に詳しい弁護士らが企画し、2021年からほぼ毎年開いているものだ。年ごとにテーマが変わり、この年のお題は「私の夢」だった。

「夢」というには笑顔も色もないこの絵を前に、訪れた人々はとまどった。しかし、だれもが思わず見入ってしまう魅力を持っていることは間違いない。初日の賞の発表式では「審査員特別賞」を送られることが決まった。審査員の一人で作家の中島京子は講評を語った。

「これは夢とはちょっと違うようです。自画像なのでしょうか。でもとても深みのある絵でとてもひかれました」

続いて、主催する弁護士の一人の電話インタビューに答える形で前もって録音された、絵の作者である中学校3年生の15歳の女性の言葉が会場に流された。

弁護士「これは何を描いたのですか？」

少女「私の夢です。私の夢は有名人になることです。でも、私にはビザ（在留資格の俗称）がないので実現しないのです。実現しないから色がないのです」

会場の人々からため息がもれた。人々が一様に少女の言葉に衝撃を受けていることが分かった。

家族全員が仮放免

仮放免の子どもたちは、在留資格が与えられていないため、卒業しても職業を持つことが禁じられている。「私の夢」といわれても、それは彼らにとってはまったくリアリティ（現実性）の感じられないものなのである。

将来に夢を描くのはどんな子どもにも許された権利のはず。だが、仮放免という制度はその権利をあらかじめ、根こそぎ奪ってしまうのだ。入管行政の裏側で起きていることの残酷さに、参加者らは改めて思いをはせた。

絵を描いた少女に会いたくなった。わたしは支援者などのつてをたどって一家を訪ねてみることにした。彼女はロザリンといい、トルコの少数民族クルド人の中学3年生だった。

クルド人らが多く住む埼玉県の川口市。駅から30分の距離にある築約50年の老朽化した鉄筋コンクリートのアパート。エレベーターもない4階建てのアパートの最上階の一室に住んでいた。中に入れてもらうと、家具はほとんどなくあちこちの壁紙がはがれ、コンクリートがむき出しになっていた。

「一番困っているのはお金がないことです。お金がないから高校にも行けるかどうか。本当はアルバイトしてお金を稼ぎたいけど、アルバイトは禁止だというし……。一体どうすればいいのでしょうか」。ロザリンは言った。

父親のムスタファは、トルコでクルド人の権利のために闘うPKK（クルディスタン労働者党）を支援しており、1990年代には山にこもって闘うPKKのために服や食料などを運搬するなどして協力していたという。そのことをトルコ政府に密告され、逮捕を避けるために1995年に来日した。難民申請を繰り返したが不認定となり、2005年に一旦、トルコに帰っている。

トルコで結婚後、一時山で羊を放牧して生計をたてていたが、2013年に再び家族とともに来日した。長男のジワンが6歳、長女のロザリンが4歳、次女のザリアが2歳だった。2年後には三女のロナヒも生まれた。ムスタファは、母国でトルコの憲兵などから度々、暴行を受けたことを理由に難民申請を繰り返したが、17年に在留資格を失い、仮放免となってしまう。さらに21年8月からは、ロザリンなど他の家族の難民申請も不認定となり、家族全員が仮放免だ。

修学旅行にも行けない

いまは親戚や慈善団体からのわずかな寄付が収入の柱で、一家は極貧の生活が続く。

ロザリンは言う。「中学に入る時、制服やジャージも買えなかった。中学校に頼んで卒業した人のものを譲ってもらいました」。お金がないため京都・奈良への修学旅行も行けなかった。「旅行代は6万円もかかり、うちにはとても無理。3日間、家にいたけど悲しかった」。工業高校に通う兄のジワンもやはり、京都・奈良への修学旅行に行けなかったという。

ロザリンも兄もスマホはあるが、お金がないため携帯電話としては使えず自宅などWi-Fiのある場所でしか使えない。東京ディズニーランドにも行ったことがない。ロザリンは「スマホでディズニーの動画を見るぐらいしかできない」と話した。

貧しいだけではない。いじめにも遭ってきた。中2の時、トルコ語なまりのロザリンの話し方をある男子がまねするようになった。腹をけられるなど暴力も受けた。ロザリンが泣き、うずくまってもほかの友達は助けてくれなかった。母親と兄に相談し、担任の先生から男子と親に言ってもらってようやくいじめは収まった。

一家の不安要因はまだある。父のムスタファが精神の病を患っているのだ。話していると次第に興奮し、荒唐無稽な話を延々と続ける。1990年代に1回目に日本に来た時に約2年間にわたり、茨城県牛久の収容施設に収容され、精神の病を深刻化させたという。

ただ、ロザリンは自分の性格を「めっちゃ明るい」というだけあって、何を説明していても深刻にならないところがある。そしてときどきすてきな笑顔をみせる。父も、母も、長男のジワンも快活だ。困窮し、将来も見通せないはずなのに、なぜかこの家庭からは明るさとたくましさを感じるのだ。精神の病を患うムスタファも家族のみんなから慕われている。日本人の家庭には消えつつある家族の一体感も感じられた。わたしは時折、一家を訪問し話を聞かせてもらうようになった。

（※外国人当事者及び家族は注記のない限り仮名。敬称略。当事者らの年齢は取材時点。）

『インフルで救急搬送、請求は24万円...仮放免の少女に課された“5割増し”の現実』へ続く。

