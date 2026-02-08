¥·¥Ë¥¢¥×¥í¤¬¸ì¤ë¡È¥¤¥Ã¥×¥¹¡É¤Î¼£¤·Êý¡ª1ÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿ÂÐºö¤È¤Ï¡©
〝¥¤¥Ã¥×¥¹〞¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¤«¤«¤ë¡£¤·¤«¤â¥´¥ë¥Õ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤Û¤É¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¤Ê¤¼¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹îÉþ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¤¥Ã¥×¥¹Í½ËÉ¤ÎºÇÁ±ºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
〝À®¸ù·Ð¸³〞¤Ç¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ï¼£¤ë¤Ï¤º
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¤¥Ã¥×¥¹¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥×¥í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊºæÃ«¡Ë
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ò»î¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä
»ä¤Î¤Ò¤É¤¤¥¤¥Ã¥×¥¹¤ò¸«¤ë¤Ë¸«¤«¤Í¤Æ¡¢¥Ä¥¢ー¥×¥í¤¿¤Á¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂÐºö¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£º¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤ò»î¤ß¤Æ¡¢°ì»þÅª¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥í¥¹¥Ï¥ó¥É¤Ç¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢½ç¼ê¤Ç¹½¤¨¤¿¤È¤¤Î¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤¬½Ð¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤±¤É¡¢¤¿¤À¥Üー¥ë¤ËÅö¤Æ¤ë¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤â¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¥Á¥Ã¥Ñー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤·¡¢¥í¥Õ¥È³Ñ¤¬70ÅÙ¤â¤¢¤ë¥¦¥¨¥Ã¥¸¤â»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥¹¤Î·Á¾õ¤ò¹©É×¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¤¹¤´¤¯Æð¤é¤«¤¤¥¯¥é¥Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò»î¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥í¤¿¤Á¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê»ýÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¡¢·Á¤À¤±¤È¤ê
Á¶¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿´¤¬¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Á³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
º£°æ¹î½¡¥×¥í¤Î¥¤¥Ã¥×¥¹ÂÐºö
ºÇ¶á¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£°æ¹î½¡¥×¥í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç±¦ÂÎ¢¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æº¸Â¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¹½¤¨¤Þ¤¹¡£¤¯¤ë¤Ö¤·¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç±¦Â¼ó¤ò¶Ê¤²¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ë¡¢±¦¥Ò¥¶¤¬Á°¤ä²£¤Ë½Ð¤º¡¢¥¦¥¨¥Ã¥¸¤Î¿Ï¤¬»É¤µ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥½ー¥ë¤¬¤¤ì¤¤¤Ë³ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤¥¹¥Ô¥ó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Îý½¬¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤â»î¹ç¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¤Þ¤¿¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡£¤º¤Ã¤È¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ë¼£¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½»î¹ç¤Ç£±²ó¤Ç¤â£²²ó¤Ç¤âÀ®¸ù¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤è¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£»ä¤Ë¤Ï¤â¤¦¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¤Ç¤¢¤ë°Ê¾åµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¤¤
»ä¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ïº¸¤ËÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ç¾å¤«¤é²¼¤Ë¥¦¥¨¥Ã¥¸¤Î¿Ï¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¡£¸½Âå¤ÎÁª¼ê¤Ï¤â¤Ã¤È¥½ー¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²¼¤«¤é¾å¤Ë¿¶¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤¬Â¿¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢ÂçÀèÇÚ¤ÎÌ¾¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÀäÌ¯¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥í¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¤´¤Þ¤«¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¹â¤¤µ»½Ñ¤Ç´ó¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
º£¤Ï¼ã¤¤¤È¤¤È°ã¤Ã¤Æ¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ï»à¤Ì¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¿É¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´ÝÌÙ¤±¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
Lesson¡§±¦¤ÎÂÎ¢¤òº¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÇ¤Ä
º£°æ¹î½¡¥×¥í¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥Ã¥×¥¹ÂÐºö¡£±¦ÂÎ¢¤òº¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ë±¦¥Ò¥¶¤¬Á°¤ä²£¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥½ー¥ë¤«¤éÃÏÌÌ¤ËÅö¤¿¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥¯¥é¥Ö¤¬»É¤µ¤ê¤Ë¤¯¤¤
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÎý½¬¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ò Àâ¡áºæÃ«ÏÂ¾
¡ü¤µ¤«¤¤¤¿¤Ë¡¦¤«¤º¤Þ¤µ¡¿1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£185cm¡¢90kg¡£·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ¶í¤«¤éÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤ÂÇµå¤òÊü¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¥áー¥«ー¡£·ÑÂ³Åª¤Ë¥Ä¥¢ー¤òÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê½ÅÅÙ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥·¥Ë¥¢¥Ä¥¢ー¤Ë»²ÀïÃæ¡£¥¹¥¿ー¥Ä¥·¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï3Æü´Ö60Âæ¤Î¥¹¥³¥¢¤òÊÂ¤Ù¡¢7°Ì¥¿¥¤¡£¥Áー¥º²¦¹ñ½êÂ°¡£
¹½À®¡á¥³¥ä¥Þ¥«¥º¥Ò¥í¡¡
¼Ì¿¿¡áÃÝÅÄÍÀÇ·