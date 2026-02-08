金子駆大は20位で最終日へ LIV離脱のP・リード単独首位キープ
＜カタール・マスターズ 3日目◇7日◇ドーハGC（カタール）◇7508ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーの第3ラウンドが終了した。
【動画】ギャラリー熱狂！ 松山英樹の6連続バーディ
決勝へ駒を進めた昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大は、2バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「73」とスコアを落とし、トータル7アンダーの20位タイで最終日を迎える。トータル14アンダー・単独首位には、先日LIVゴルフから脱退したパトリック・リード（米国）。トータル12アンダー・2位にジェイコブ・スコフ・オレセン（デンマーク）が続いた。今大会の賞金総額は275万ドル（4億3200万円）。優勝者には46万7500ドル（約7345万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州男子ツアー リーダーボード
【LIVE】WMフェニックスOP スコア速報
金子駆大 プロフィール＆成績
マスターズ覇者リードがLIV離脱 8月からPGA復帰へ
LIV離脱のケプカがPGAツアー復帰「最初に電話をしたのはタイガー」
【動画】ギャラリー熱狂！ 松山英樹の6連続バーディ
決勝へ駒を進めた昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大は、2バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「73」とスコアを落とし、トータル7アンダーの20位タイで最終日を迎える。トータル14アンダー・単独首位には、先日LIVゴルフから脱退したパトリック・リード（米国）。トータル12アンダー・2位にジェイコブ・スコフ・オレセン（デンマーク）が続いた。今大会の賞金総額は275万ドル（4億3200万円）。優勝者には46万7500ドル（約7345万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州男子ツアー リーダーボード
【LIVE】WMフェニックスOP スコア速報
金子駆大 プロフィール＆成績
マスターズ覇者リードがLIV離脱 8月からPGA復帰へ
LIV離脱のケプカがPGAツアー復帰「最初に電話をしたのはタイガー」