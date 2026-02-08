◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日 フィギュアスケート団体（2026年2月7日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が7日（日本時間8日）に行われた。6日に次いで、団体は2日目。8日までの3日間で争う。

男子のショートプログラム（SP）では鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が1位になり、団体SPは終了。フリーに進出する5カ国が決まり、日本は2位で進出。1位米国との差も1点差に迫ったが、アイスダンスを終えて最終的には5点差の2位となった。

8日（同9日）に行われる最終日は、ペアに「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子は坂本花織（シスメックス）、男子は佐藤駿（エームサービス・明大）が登場する。

坂本は、日本の男女シングルで初めて両方を滑ることになり、逆転Vへ期待が掛かる。

以下、日本選手のコメント。

【三浦・木原組】「私達らしい演技をし、TEAM JAPANの結果に貢献できるような演技を目指し、頑張ります」

【坂本】「この最高のメンバーで、力を合わせて、最高の結果を掴み取れるようFSを頑張ります！」

【佐藤】「団体戦ではチームに貢献できるようコンディション、調子を万全に望みます。緊張すると思いますがチームの声援を力に変えて全力で頑張ります」

＜フィギュアスケート団体＞ 団体は、男女シングル、ペア、アイスダンスの総力戦で勝敗を決める。予選はアイスダンスのリズムダンスと、ペア、女子シングル、男子シングルのショートプログラム（SP）を行う。それぞれの順位による得点を合算。1位は10点、2位は9点、3位は8点…10位は1点という形で得点が決まる。予選の得点により、上位5チームのみがフリーで争う決勝に進出。決勝は予選の得点が持ち越され、予選の得点と決勝の得点を合計した得点で最終順位を決定する。団体戦に出場する国は、米国、日本、イタリア、カナダ、ジョージア、フランス、英国、韓国、中国、ポーランドの10カ国。