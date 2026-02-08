人気セクシー女優“再改名”＆事務所移籍を発表「まさかこんなに長く続けられるとは全く想像もしていませんでした」
セクシー女優でシンガーとしても活動する河北彩花（26）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。これまでの芸名「河北彩伽」から再改名するとともに、事務所を移籍することを発表した。
【写真あり】日本の“至宝”も納得の美しさ…人気セクシー女優・河北彩花の近影
河北は、【ご報告】と題し、「いつも応援して下さっている皆さまへ この度、事務所を移籍し ティーパワーズ所属 となり女優名は【河北彩花】に戻る事となりました」と報告。「このお仕事に戻った当時の私はまさかこんなに長く続けられるとは全く想像もしていませんでした」とし、「今もこうして続けられているのは紛れもなく、日々変わらずに応援して下さるファンの皆さんのおかげです」と感謝した。
続けて「デビューから8年目を迎えた今、デビュー、そして復活を経てここからは"第3章”の【河北彩花】として新たな一歩を踏み出します」と決意を新たに。「これまでの道のりを大切に感じながらこれからはより一層さまざまなことに挑戦し新しい姿をお届けしていきたいと思います！」とし、「引き続き応援よろしくお願いします」と呼びかけた。
河北は、2018年に「河北彩花」名義でデビュー後、瞬く間にトップ女優に。19年に引退が報じられるも、21年に復帰し、日本はもちろん、“日本の至宝”としてアジア圏でも圧倒的な人気を確立。24年に「河北彩伽」へと改名し、さらに歌手としての活動をスタートさせた。25年2月には「萌名」名義で歌手デビューするなど、表現者としての幅を広げ続けている。
