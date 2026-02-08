敗戦で区切らず、戦後の占領やベトナム戦争にも焦点を当てた企画展＝横浜都市発展記念館

横浜と軍隊の関係に焦点を当てる企画展「戦争の記憶」が、横浜都市発展記念館（横浜市中区）で開催されている。黒船来航からベトナム戦争終結まで約１２０年の時間軸で、都市と戦争の記憶を振り返る。

今も地域に残る建物や記念碑、景観などを媒介に記憶の継承を試みる。資料は約２３０点に上る。第２次大戦にとどまらず、居留外国人を保護するため米欧の艦船が停泊した開港当初や、戦後の連合国軍による占領など範囲は幅広い。

興味深いのは、陸軍の誘致を目指した戦前の住民運動だ。１９２３年の関東大震災で、横浜市内に軍の拠点がなく救援が遅れたことが契機となったという。

太平洋戦争の開戦直前には、現在の同市金沢区に海軍航空技術廠（しょう）支廠が開設された。現在は鉄道車両メーカーの総合車両製作所が立地し、同社が保管する支廠の表札や、ポスター大の青焼き図面などを初公開した。

ベトナム戦争中に戦車輸送の搬入を阻止した７２年の「戦車闘争」を巡っては、当時の飛鳥田一雄市長の声明文が展示されている。

担当した吉田律人主任調査研究員は「戦争体験者が少なくなる中で、地域に目を向け戦争の痕跡を見直すことは一層重要だ」と話す。埋蔵文化財センターの発掘調査に基づいた軍事施設に関する展示もある。

４月１２日まで。午前９時半〜午後５時。月曜休館（休日は開館、翌日閉館）。一般８００円、市内在住の６５歳以上と小中学生は４００円。