¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/08¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¶µ¾ì¡Ù2Éôºî¤Î¡ÈÁ°ÊÔ¡É¤È¤Ê¤ë¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ê¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ë¡Ù¡ÊNetflixÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤ò¡¢2·î14ÆüÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥àÏÈ¡Ê20»þ¡Á¡Ë¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òµÞî±·èÄê¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô140ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢Ä¹²¬¹°¼ù»á¤Ë¤è¤ë¿·´¶³Ð·Ù»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¾®³Ø´Û´©¡Ë¡£±ÇÁü²½Âè1ÃÆ¤Ï2020Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿SP¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤Ç¡¢¼ç±é¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ±é¤¸¤ëÉ÷´Ö¸ø¿Æ¤ÎÇòÈ±¤Þ¤¸¤ê¤ÎÈ±·¿¤È±¦ÌÜ¤¬µÁ´ã¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤È¤¤¤¦Ì©¼¼¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÎä¹óÌµÈæ¤Êµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¤È·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤Î²á¹ó¤Ê¼ø¶È¤Ï¿·½Õ¤«¤éÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤âÂ³¡¹¤È±ÇÁü²½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2021Ç¯¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëSP¥É¥é¥ÞÂè2ÃÆ¡Ø¶µ¾ì¶¡Ù¤¬¡¢2023Ç¯4·î´ü·î9ÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ-¶µ¾ì0-¡Ù¤Ç¤Ï¡¢É÷´Ö¤Î·º»ö»þÂå¤ËÁÌ¤ê¡¢·Ù»¡´±¤È¤·¤ÆÅ¬À¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿À¸ÅÌ¤Ë¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Âà¹»ÆÏ¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¡¢·èÃÇ¤òÇ÷¤ëÎäÅ°¤ÊÀÉ´ã¶µ´±¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ëÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÌö¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤«¤é¤ª¤è¤½3Ç¯¤Î·îÆü¤ò·Ð¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤Î±Ç²è²½¤¬·èÄê¤·¡¢¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥È¥ê¥ª¡ã¼ç±é¡§ÌÚÂ¼ÂóºÈ ¡ß ´ÆÆÄ¡§Ãæ¹¾¸ù ¡ß µÓËÜ¡§·¯ÄÍÎÉ°ì¡ä¤¬ºÆ½¸·ë¡£±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ê¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ë¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¡È¸åÊÔ¡É¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡Ù¤Ï2·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£1¤Ä¤ÎÊª¸ì¤òÁ°¸åÊÔ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÇÛ¿®¤ÈÃÏ¾åÇÈ¡¢¤½¤·¤Æ·à¾ì¤Ç·Ò¤®¡¢¿·¤·¤¤·Á¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö¶µ¾ì Reunion¡×ÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷·èÄê
