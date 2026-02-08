フェースをまっすぐ戻すのはNG？スライスと引っかけを連発する人の共通点【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【アマの勘違い８ フェースの戻し】フェースをいきなりまっすぐ戻そうとするから左へのミスが出る

大事なことは目標にボールを運ぶこと

アマチュアゴルファーの勘違いで最も致命的なのが、トップから一気にフェースをまっすぐ戻そうとすることです。その意識があるとトップからカット軌道になり、タメが解けてすくい打ちになり、結果として、スライスやひっかけ、ダフリ、トップが出やすくなるからです。

では、どうすればいいのか。フェースを少し開いてから握り直して構え、フェースが向いている右方向に打ち出す。実はこれこそが、正しくボールを目標に運ぶための打ち方なのです。

これがアマ！エラーNG：トップからフェースをまっすぐに戻すことだけを考えて振っている

【check】

切り返した時点で、フェースをまっすぐにしようとすると、カット軌道になり左に出やすい。スイング軌道によっては右へのミスも

これがプロ！対策OK：フェースを2～3度開いて構え開いた方向に打ち出す

【Point】左右のミスを消すためにもプッシュドローをベースにする

【check】

構えたときフェースを2～3度開き、開いた方向に打ち出す意識でスイングすれば、スライスをはじめとしたミスが出にくくなる

