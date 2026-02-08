皆さんの身近な驚きや疑問、不満や怒りをFBSが取材する「ケンミン特捜班」です。今回のテーマは「盲導犬の『受け入れ拒否』をなくしたい」です。

ケンミン特捜班に手紙を寄せてくれたのは、1人の女子高校生です。盲導犬の正しい理解を広めたいと奮闘する様子に密着しました。

■平石千夏記者

「情報を寄せてくださった方がこちらの高校に通っているということで、中に入ってみます。」





この日、ケンミン特捜班は福岡市中央区の筑紫女学園高校を訪ねました。スピーチをしているのは高校1年の平岡美波さんです。■筑紫女学園高校1年・平岡美波さん「私にとって小さい頃から身近な存在である盲導犬に関して、あるショッキングな問題があることを知りました。それは、盲導犬の入店拒否です。」平岡さんが訴えていたのは、視覚障害がある人と盲導犬が、飲食店や交通機関を利用する時に発生する受け入れ拒否の問題です。

受け入れ拒否は身体障害者補助犬法で禁じられています。



ただ、全国盲導犬施設連合会の調査によりますと、おととし1年間で受け入れ拒否を経験したのは全国の盲導犬ユーザーの48パーセントに上ります。



拒否の理由は「動物や犬は駄目」が最も多く、ほかに「犬嫌いや犬アレルギーの人に迷惑がかかる」「受け入れの前例がない」といったものです。

平岡さんは去年から、この問題に向き合う活動を始めました。



■平岡さん

「（遊んで）かみちぎろうとしている。」



きっかけになったのは、平岡さんの愛犬、ラブラドール・レトリーバーのティノです。



■平岡さん

「（ティノが来たのは）私が小学4年生の時でした。すごく覚えています。最初からめちゃくちゃ人懐っこくて。」



平岡さん一家は、盲導犬の候補となる子犬を産む「繁殖犬」を家庭で飼育するボランティアを、6年前に始めました。



ティノを通して盲導犬の存在を意識するようになった平岡さん。その中で、特に飲食店は衛生面などから盲導犬を受け入れることに不安を感じている施設があることを知ったといいます。



■平岡さん

「盲導犬はこういうワンちゃんなんですよ、受け入れはすごく簡単なことなんですよと伝えたら、飲食店の方々も理解して心配事もなくなると思いますし、ワンちゃんが嫌いで入店拒否しているわけではないので、みんなが過ごしやすいまちづくりになるのではないかと思っています。」

盲導犬について正しく知れば、不安もなくなるのでは。



平岡さんは、飲食店がそのまま活用できる従業員用と、客への説明用の盲導犬受け入れマニュアルを作り、民間のプレゼンコンテストでも高い評価を受けました。

活動の幅は広がっています。



■平岡さん

「今は、1月13日に実施するワンビルでの店長さん向けのセミナーの内容を固めています。」



去年、開業した福岡市・天神のワン・フクオカ・ビルディング。盲導犬との来店を歓迎していますが、よりよい受け入れ方を知るために、テナントの飲食店などに向けたセミナーを開くことにしました。



平岡さんはその講師を務めます。



■平岡さん

「皆さんに知っておいていただきたい法律があります。2003年に施行された身体障害者補助犬法です。盲導犬が来店した際、店舗側は受け入れることが義務づけられています。」

説明のあとは実践です。



■参加者

「いらっしゃいませ。サポートは必要ですか？」



一声かけてから視覚障害者の手の甲に触れて案内するなど、具体的な方法を体験してもらいます。



■平岡さん

「店員さんは使用者さんの手を取って、こちらが机で、背もたれで、座面ですと。すると、盲導犬は使用者さんの隣に座ります。」



受け入れる側の不安をなくしてもらうことを目指した、平岡さんのセミナー。参加者からは前向きな声が挙がりました。



■参加者

「おそらく、対応は可能ではないかと思います。今回しっかり教えてもらったので、できることから少しずつ実践できたらと思っています。」

「ぜひ積極的に受け入れをしたいと思いました。学生ならではのわかりやすい絵や、動画がすごくわかりやすかったので、スタッフにも伝えようと思いました。」



■平岡さん

「ほっとしました。盲導犬を店内で受け入れようという気持ちが一番大事。対応の仕方がちょっとよくわからなくてうまくできなかったとしても、言葉が間違っていたとしても、気持ちが一番大事だと思うので、そういうところは伝えられたかなと思います。」



盲導犬とユーザー、そしてその周りの人たちみんなにとって優しいまちであるように。平岡さんの挑戦はこれからも続きます。



