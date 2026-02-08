唐揚げに添えるだけではもったいない！ビタミンCたっぷりで、疲労回復効果も期待できる「レモン」は、実はおかずからスイーツまで幅広く使える万能食材なんです。酸味を加えるだけでなく、塩気のアクセントや臭み消しなど、料理の腕をグッと上げてくれますよ。今回は、いつもの食卓に爽やかな風を吹き込むレモンを使った人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】濃厚なのに後味スッキリ！塩レモンのクリームパスタ堂々の第1位は、お店のような味わいが手軽に楽しめるクリームパスタです！こってりしがちなクリームソースも、塩レモンを加えることで驚くほど爽やか＆クリーミーな仕上がりに。レモンの酸味がクリームのコクを引き立て、最後の一口まで飽きずに美味しく食べられます。パスタに絡むとろっとしたソースの香りが食欲をそそり、ランチタイムの主役になること間違いなしの一皿ですよ。







【材料】（2人分）



スパゲティー 160g

塩 16g

<塩レモンクリームソース>

塩レモン(皮) 1/4個分

生クリーム 120ml

バター 大さじ 2

コショウ 少々

粉チーズ 大さじ 2

<飾り用>

塩レモン(皮) 適量

イタリアンパセリ 適量



【下準備】



1、塩レモン(皮)はサッと洗って水気を拭き取り、みじん切りにする。







2、スパゲティーはたっぷりの熱湯に塩を入れ、指定時間通りにゆでる。



【作り方】



1、フライパンに＜塩レモンクリームソース＞の材料を入れ、弱火で2分ほど加熱する。粉チーズ、(1)を加えてからめ、器に盛る。＜飾り用＞の塩レモン(皮)、イタリアンパセリを飾る。







【このレシピのポイント・コツ】



＜塩レモンクリームソース＞は魚や鶏肉のソテー、ジャガイモなどにもよく合います。



【あわせて作りたい】大活躍の万能調味料！基本の塩レモン







【材料】（850ml容器 1個分）



レモン 5個

粗塩 約 50g



【下準備】



1、保存容器を熱湯消毒する。



2、レモンはよく洗い、水気を拭き取る。8等分のくし切りにする。



レモンは防カビ剤、ワックス不使用のものをおすすめします。斜めに包丁を入れると果肉に塩がまんべんなくなじみます。







【作り方】



1、保存容器に粗塩とレモンを交互に入れる。果汁が出るほどぎゅうぎゅう詰めに押し込み、できるだけレモンが空気に触れないようにする。







2、数時間すると水分が出てくるので、保存容器を軽く振って、塩をまんべんなくいきわたらせる。







3、冷暗所で3週間以上置く。2〜3日おきに保存容器を軽く振る。



夏場は冷蔵庫で保存してください。







【No.2】バターのコクと酸味が絶妙！カレイのレモンバタームニエル







【材料】（2人分）



カレイ 2切れ

塩 0.5g

小麦粉 大さじ 1.5

バター 大さじ 1

オリーブ油 小さじ 2

レモン 1/2個

ジャガイモ 2個



【下準備】



1、カレイは洗って水気をよく拭く。ジャガイモは、皮をむいて厚さ1cmに切る。







【作り方】



1、ジャガイモは水からゆで、湯で上がったら、水を捨てて火にかけて粉をふかせる。







2、カレイに塩をし、小麦粉を薄くまぶす。







3、フライパンを熱し、オリーブ油とバターを温め、(2)のカレイを盛り付ける方を下にしてこんがり焼く。







4、きれいな焼き色がついたら、上下を返す。両面焼けたら、身に竹串をさしてすっと通れば火が入っているので器に盛る。







5、ジャガイモとレモンを添える。







【No.3】材料4つで英国の味！甘酸っぱい口溶けの自家製レモンカード







【材料】（作りやすい量 1回分）



卵 2個

卵黄 2個分

グラニュー糖 110g

レモン汁 80ml

レモン皮(国産:すりおろし) 1個分

無塩バター 50g



【下準備】



1、レモンはきれいに洗って表面の黄色い部分だけをすりおろす。







2、無塩バターは1cm角くらいに小さく切っておく。







【作り方】



1、ボウルに卵と卵黄を入れて溶きほぐし、グラニュー糖を加えて混ぜ合わせる。







2、レモン汁の約半量とレモン皮を加えて混ぜ、鍋に漉しながら移す。







3、(2)を弱火にかけ、トロミがつくまで焦げないように木ベラなどで混ぜながら炊く。







4、トロミがついたら火からおろし、無塩バターを加えて混ぜ、無塩バターが溶けたら残りのレモン汁を加えて混ぜ合わせる。







5、バットなどに移し、表面にぴったりとラップをして氷水にあてて冷やす。







今回のパスタの味の決め手となる「塩レモン」も、実はお家で簡単に作れちゃいます！肉や魚を漬け込んだり、ドレッシングにしたりと使い道は無限大。冷蔵庫に常備しておけば、いつでもプロの味が楽しめますよ。■【2位以降も絶品ぞろい】レモンの人気レシピ淡白な白身魚も、バターとレモンの魔法でご馳走に早変わり！フライパンで香ばしく焼き上げたカレイに、バターの芳醇な香りとレモンの酸味がじゅわっと染み込みます。お魚料理のレパートリーに悩んだら、まずはこの黄金コンビを試してみてくださいね。「レモンカード」とは、レモンを使ったカスタードクリームのような英国生まれのスプレッド。材料はレモン、卵、バター、砂糖の4つだけ！焼きたてのトーストやスコーンに塗れば、とろ〜り甘酸っぱい幸せが口いっぱいに広がります。優雅なアフタヌーンティー気分をおうちで楽しめますよ。■余ったレモンも無駄なく活用！食卓に彩りをレモンは一度に使い切れないことも多いですが、今回のレシピなら消費にもぴったり。特にレモンカードは清潔な瓶に入れれば冷蔵庫で保存がきくので、作り置きにもおすすめです。いつもの食卓にレモンの黄色が加わるだけで、パッと明るく華やかになりますね。ぜひ旬の時期には、香り高い国産レモンを使って作ってみてください！(E・レシピ編集部)