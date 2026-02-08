真冬の衆院選特番、ラジオ局も趣向こらす YouTube生配信なども活用【出演者など一覧】
衆議院選挙の投開票日となる8日、テレビ局同様、ラジオ局でも各局「選挙特番」を届ける。スタート時間、出演者、ゲストもそれぞれの局のカラーが反映されたものとなっている。
ニッポン放送では、注目の「衆議院議員選挙」の開票速報特別番組を投開票日当日の夜、10時間にわたって届ける。午後7時からYouTubeで生配信し、9時からは特別番組「ニッポン放送峯村健司と飯田浩司総選挙開票スペシャル 〜今後のニッポンを考える〜」を地上波で生放送する。外交安全保障のスペシャリストでありながら、国内の政界にも幅広い人脈を持つジャナーナリストの峯村健司が、経済アナリストの馬渕磨理子をゲストに迎え、経済、外交などのテーマを中心に、国民はなにを期待し、なにを選択したのか、選挙結果からひもといていく。
深夜1時からは「ニッポン放送須田慎一郎と森田耕次総選挙開票スペシャル」を生放送。今回の選挙の裏側を、ジャーナリストの須田慎一郎が独自の取材ルートを元に解き明かす。自民・維新の戦略、中道改革連合はまとまっているのか、その他の野党の動き、今後の高市政権の政権運営の見通しや、今後の政党間連携のあり方なども、詳しく解説する。
TBSラジオは、午後8時〜深夜0時に『JRN報道特別番組「衆院選2026〜異例の短期決戦、その結果は何をもたらすのか？」』を生放送。番組では小選挙区・比例の開票速報、各党党首・幹部へのインタビュー、記者による政党・選挙区レポート、さらにスタジオには多彩なゲストを迎え、有権者が下した判断がこれからの日本社会に何をもたらすのかを読み解く。また、放送終了後には出演者によるアフタートーク（有料オンライン配信）も実施。開票特番で語り尽くせなかった論点や取材の裏側、今後の見通しまで、もう一段深く、ざっくばらんに届ける。
スタジオ出演は荻上チキ、武田砂鉄、片桐千晶氏、崔真淑、高安健将、三牧聖子、安田菜津紀、能條桃子、大島育宙ほか。速報デスクは外山惠理、蓮見孝之、澤田大樹、中継レポートは宮原ジェフリー、加藤奈央、久保絵理紗、鳥山穣ほか…という布陣となっている。
文化放送では、午後7時57分から、特別番組『文化放送 衆議院選挙開票スペシャル〜みんなのホンネ2026〜』。近年まれにみる予測のつかない選挙となった今回、番組では、大竹まこと、長野智子、青木理、常井健一ら出演者が、刻一刻と変わる開票状況とともに、有権者の「ホンネ」と「日本の針路」を鋭く議論していく。
TOKYO FMでは特別番組『JFN衆議院選挙特別番組〜真冬の決断』を午後11時から放送。自由民主党の高市早苗総裁、中道改革連合の野田佳彦共同代表、国民民主党の玉木雄一郎代表ら政党幹部のインタビューを生放送で伝えるとともに、大阪の日本維新の会の開票センターからのレポートも交えて、日本のこれからを考えていく。出演は、哲学者で津田塾大学教授の萱野稔人、進行はTOKYO FMの村田睦アナウンサー。
ラジオ日本は、午後10時から報道特別番組『衆議院選挙・Axis〜日本の軸を捉える』を放送する。出演は、政治評論家の伊藤達美氏ほか。第1部では自民党や中道改革連合本部からの中継、注目選挙区の候補者インタビューなど現場の声を取り入れながらスタジオでは記者・専門家が戦局を分析。また、菅元首相が引退を宣言した神奈川2区や、小泉防衛相の神奈川11区など注目の選挙区が多い神奈川については、戦況を細かく伝えていく。選挙後の政治体制、日本の政治の軸がどうなっていくのかを考える1時間となる。翌朝の6時からの第2部では、第1部の内容を振り返りつつ投票日の翌日だからこそ伝えられる衆院選の結果・各政党の情勢をまとめて伝える。
【ニッポン放送】
■「ニッポン放送峯村健司と飯田浩司総選挙開票スペシャル」
配信時間：19時〜21時※『飯田浩司のOK!Cozyup!』番組公式YouTubeチャンネルにて生配信
出演：峯村健司、飯田浩司（ニッポン放送アナウンサー）、熊谷実帆（ニッポン放送アナウンサー）
■「ニッポン放送峯村健司と飯田浩司総選挙開票スペシャル 〜今後のニッポンを考える〜」
放送時間：21時〜25時 生放送
出演：峯村健司、飯田浩司（ニッポン放送アナウンサー） 、熊谷実帆（ニッポン放送アナウンサー）
ゲスト：馬渕磨理子
■「ニッポン放送須田慎一郎と森田耕次総選挙開票スペシャル」
放送時間：25時〜29時 生放送
出演：須田慎一郎、森田耕次（ニッポン放送ニュースデスク）
【TBSラジオ】
■JRN報道特別番組「衆院選2026〜異例の短期決戦、その結果は何をもたらすのか？
放送時間：20時〜24時
配信情報：YouTubeライブで動画生配信も実施（https://www.youtube.com/@tbs9259）
スタジオ出演
荻上チキ、武田砂鉄、片桐千晶、崔真淑、高安健将、三牧聖子、安田菜津紀、能條桃子、大島育宙ほか
速報デスク
外山惠理、蓮見孝之、澤田大樹
中継レポート
宮原ジェフリー、加藤奈央、久保絵理紗、鳥山穣ほか
【文化放送】
■『文化放送 衆議院選挙開票スペシャル〜みんなのホンネ2026〜』
放送時間：19時57分〜24時 ※生放送
出演：大竹まこと（『大竹まこと ゴールデンラジオ！』パーソナリティー）、長野智子（『長野智子アップデート』パーソナリティー）、青木理（ジャーナリスト、『大竹まこと ゴールデンラジオ！』木曜日パートナー）、常井健一（ノンフィクション作家）、文化放送報道部記者ほか
【TOKYO FM】
■『JFN衆議院選挙特別番組〜真冬の決断』
放送時間：23時〜23時55分
出演者：萱野稔人、村田睦
■『TOKYO FM衆議院選挙特別配信〜真冬の決断』
配信時間：25時頃から25時30分頃※XのTOKYO FM報道チャンネルアカウントにて生配信！
出演者：萱野稔人氏、村田睦アナウンサー、TOKYO FM国会キャップ鈴木晶久記者、後藤亮介記者、手島千尋記者。
■『TOKYO FM衆議院選挙特別番組〜真冬の決断』
放送時間：26時〜27時
出演者：萱野稔人、村田睦ほか
※特別番組自体も、Xの「TOKYO FM報道チャンネル」アカウントで生配信を行う。
【ラジオ日本】
放送時間：22時〜23時
解説：伊藤達美（政治評論家）、高倉亨（ラジオ日本報道部記者）
司会：中嶋絵美（ラジオ日本報道部アナウンサー）
開票速報：磯部恵美（ラジオ日本報道部アナウンサー）
