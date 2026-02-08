現在Netflixにて独占配信中の木村拓哉主演映画『教場 Reunion』が、フジテレビ系『土曜プレミアム』にて2月14日20時より地上波放送されることが決定した。

累計発行部数140万部を突破する、長岡弘樹による警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館刊）。映像化第1弾は2020年にフジテレビ系で放送されたSPドラマ『教場』で、主演の木村演じる風間公親の白髪まじりの髪型と右目が義眼というインパクトの強いビジュアルと、警察学校という密室を舞台に繰り広げられる冷酷無比な鬼教官・風間と警察官になるための生き残りをかけた生徒たちとの過酷な授業は話題をさらった。

その後、2021年には続編となるSPドラマ第2弾『教場II』、2023年4月からは月9枠で『風間公親－教場0－』が放送。そして連続ドラマからおよそ3年の月日を経て、シリーズ史上初の映画化が決定し、『教場』を作り上げてきた主演の木村、監督の中江功、脚本の君塚良一が再集結。映画『教場 Reunion』に続き、“後編”となる映画『教場 Requiem』が2月20日より全国公開される。

『教場 Reunion』は現在Netflixで独占配信中だが、好評につき急遽このたびの地上波初放送が決定した。（文＝リアルサウンド編集部）