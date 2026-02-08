頭のいい人がやっている超意外な習慣・ベスト1とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「とにかく何か始めたい」と思ったことはありませんか？

新年が始まると、なぜか「今年こそは何か始めたい」と思ってしまう。

あなたにも、そんな経験はないだろうか？

頭のいい人がやっている超意外な習慣・ベスト1

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、習慣について、こう書いてある。

瞑想の効果は多くの研究で確認されている。

ストレスを減らし、幸福感を高め、脳を充電し、集中力を高めるなど。



でも問題がある。瞑想は難しいし、なんだか気恥ずかしい。

気持ちはわかる。僕らも瞑想の話をするのはいまだに照れくさい。



でも恥ずかしがることはない。瞑想は脳の息抜きというだけだ。



人間は考えることがデフォルトになっている。

普通ならそれはいいことだが、いつも考えごとをしていると、脳は休む暇がない。



瞑想すると、思考に流される代わりに、静かに自分に向き合い、自分の状態を意識するから、思考をゆっくりと落ち着け、脳を休ませることができる。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

彼らは、数ある習慣の中でも、気軽な「瞑想」を選んでいる。

ここで言う「瞑想」とは、座禅を組んだり、悟りを開いたりするといった壮大な話ではない。

目を閉じて、呼吸に意識を向けるだけだ。

「いま自分は疲れているな」「ちょっと焦っているな」と気づくだけでいい。

それだけなら、手軽に始められて、続けられるはずだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）