セリエA 25/26の第24節 フィオレンティナとトリノの試合が、2月8日04:45にスタディオ・アルテミオ・フランキにて行われた。

フィオレンティナはモイーズ・キーン（FW）、マノル・ソロモン（MF）、アルバート・グドムンドソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトリノはチェ・アダムス（FW）、サンドロ・クレノビッチ（FW）、ラファエル・オブラドール（DF）らが先発に名を連ねた。

26分に試合が動く。トリノのエミルハン・イルカン（MF）のアシストからチェザーレ・カザデイ（MF）がヘディングシュートを決めてトリノが先制。

ここで前半が終了。0-1とトリノがリードしてハーフタイムを迎えた。

トリノは後半の頭から選手交代。ラファエル・オブラドール（DF）からマルクス・ペデルセン（DF）に交代した。

48分、フィオレンティナが選手交代を行う。アルバート・グドムンドソン（FW）に代わりジャック・ハリソン（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

51分フィオレンティナが同点に追いつく。ローランド・マンドラゴラ（MF）のアシストからマノル・ソロモン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに57分フィオレンティナが逆転。ジャック・ハリソン（MF）のアシストからモイーズ・キーン（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

59分、トリノは同時に2人を交代。サンドロ・クレノビッチ（FW）、エミルハン・イルカン（MF）に代わりジョバンニ・シメオネ（FW）、ティーノ・アンジョリン（MF）がピッチに入る。

69分、トリノが選手交代を行う。バレンティノ・ラザロ（MF）からザカリア・アブフラル（FW）に交代した。

73分、フィオレンティナは同時に2人を交代。マルコ・ブレシャニーニ（MF）、ローランド・マンドラゴラ（MF）に代わりジョバンニ・ファビアン（MF）、シェール・ヌドゥール（MF）がピッチに入る。

83分、トリノが選手交代を行う。チェ・アダムス（FW）からドゥバン・サパタ（FW）に交代した。

85分、フィオレンティナは同時に2人を交代。マノル・ソロモン（MF）、モイーズ・キーン（FW）に代わりルカ・ラニエリ（DF）、ロベルト・ピコリ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+4分トリノのグビダス・ギネス（MF）のアシストからギジェルモ・マリパン（DF）がヘディングシュートを決めて2-2に追いつく。

以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、フィオレンティナは40分にドド（DF）、90+3分にピエトロ・コムッツォ（DF）に、またトリノは31分にバレンティノ・ラザロ（MF）、64分にギジェルモ・マリパン（DF）、66分にルカ・マリアヌッチ（DF）、90分にグビダス・ギネス（MF）、90+5分にザカリア・アブフラル（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-08 06:50:57 更新