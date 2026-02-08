ラ・リーガ 25/26の第23節 レアル・ソシエダードとエルチェの試合が、2月8日05:00にレアレ・アレーナにて行われた。

レアル・ソシエダードはミケル・オヤルサバル（FW）、ゴンサロ・グエデス（MF）、ルカ・スチッチ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはアンドレ・シルバ（FW）、アルバロ・ロドリゲス（FW）、アレックス・フェバス（MF）らが先発に名を連ねた。

24分に試合が動く。レアル・ソシエダードのゴンサロ・グエデス（MF）のアシストからルカ・スチッチ（MF）がゴールを決めてレアル・ソシエダードが先制。

29分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。ルカ・スチッチ（MF）からベニャト・トゥリエンテス（MF）に交代した。

37分レアル・ソシエダードが追加点。ミケル・オヤルサバル（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、42分、エルチェのアンドレ・シルバ（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

ここで前半が終了。2-1とレアル・ソシエダードがリードしてハーフタイムを迎えた。

55分、エルチェは同時に2人を交代。ジョン・ヌワンコ（MF）、マルティン・ネト（MF）に代わりアドリア・ペドロサ（DF）、マルク・アグアド（MF）がピッチに入る。

64分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。ゴンサロ・グエデス（MF）、アルバロ・オドリオソラ（DF）に代わりジョブ・オチエン（MF）、ホン・アランブル（DF）がピッチに入る。

72分、エルチェは同時に2人を交代。ビクトル・チュスト（DF）、レオ・ペトロ（DF）に代わりペドロ・ビガス（DF）、ルーカス・セペダ（FW）がピッチに入る。

79分、エルチェが選手交代を行う。グレイディ・ディアンガナ（MF）からゴンサロ・ビジャール（MF）に交代した。

81分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。カルロス・ソレル（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）に代わりヤンヘル・エレーラ（MF）、オーリ・オスカールソン（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の89分レアル・ソシエダードに貴重な追加点が入る。ジョン・ゴロチャテヒ（MF）のアシストからオーリ・オスカールソン（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

そのまま試合終了。レアル・ソシエダードが3-1で勝利した。

なお、エルチェは7分にダービト・アーフェングルーバー（DF）、45+4分にアレックス・フェバス（MF）、65分にグレイディ・ディアンガナ（MF）、87分にゴンサロ・ビジャール（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-08 07:00:33 更新