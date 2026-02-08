4年交際の恋人絞殺→“キムチ冷蔵庫”に1年遺棄→恋人名義で940万円借りた凶悪男、懲役30年に不服で控訴

韓国で交際相手の女性を殺害し、約1年にわたりキムチ冷蔵庫に隠していた40代の男が、1審で懲役30年を言い渡された判決を不服として控訴した。

2月6日、法曹界によると、殺人および死体遺棄などの容疑で拘束起訴された40代のA氏は、懲役30年を宣告した原審判決を不服とし、前日の5日に裁判所へ控訴状を提出したことがわかった。

A氏は量刑不当を理由に控訴したと伝えられている。一方、A氏に無期懲役を求刑していた検察側も、量刑が軽いとして控訴状を提出した。

A氏は2024年10月20日、全羅北道群山市草村洞（チョルラブクト・クンサンシ・チョチョンドン）のとあるマンションで、約4年間交際した恋人女性B氏の首を絞めて殺害した後、遺体をキムチ冷蔵庫に遺棄した疑いで拘束起訴された。

A氏は犯行後、B氏名義で8800万ウォン（日本円＝約939万円）を融資として借り、生活費として使用した疑いも持たれている。

また、B氏の携帯電話を利用して家族と連絡を取り合うなど、B氏が生存しているかのように装っていた。ただB氏の妹が、姉が1年間メッセンジャーのみで連絡を取っていることを不審に思い、昨年9月29日に警察へ通報した。通報を受けて捜査に着手した群山警察署は、通報当日、群山市秀松洞（スソンドン）のあるワンルームでA氏を検挙した。

A氏は警察の取り調べで「株式投資をしていて口論になり、犯行に及んだ」と自白した。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

1審裁判部は先月29日の判決公判で、A氏に懲役30年を宣告した。裁判部は「被告は口論の末に被害者を残酷に殺害し、犯行隠蔽のため11カ月間もキムチ冷蔵庫に遺体を隠匿し、故人の最後の尊厳まで毀損した」と指摘した。

続けて「遺族に回復困難な精神的苦痛を与えた点、被害回復に向けた具体的な努力をほとんど行っていない点などを総合すると、重刑を宣告し長期間社会から隔離する必要がある」と判断した。

（記事提供＝時事ジャーナル）