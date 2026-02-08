先月16日、長崎市の出島メッセ長崎。

りそなグループBリーグ「オールスターフェス2026」のオープニングを飾ったのは、長崎女子高校の “龍踊部” です。

来場者からは「モッテコイ」の声が上がり、大いに盛り上がりました。

（東京から）

「ダイナミック。そもそも龍踊部という部活があるのが衝撃」

龍踊部にとって、今年初めての演舞披露でした。

（本村 彩さん(2年)）

「“モッテコーイ” (＝アンコールの意)を言ってくれた。(演舞は)きつかったけど、いっぱい歓声をもらえてよかった。たくさんの人からの声援で、最後まで頑張れた」

この日は人数不足を補うための助っ人として、部活のOGも参加。

（龍踊部OG 原 凜花さん(19)）

「今まで3年間 頑張ってきた龍踊を、卒業でも一緒に出来るのはうれしく思っている」

長崎女子高校の龍踊部は、2003年に県内で開催されたインターハイでの披露をきっかけに、創設されました。

その後、これまでに様々なイベントで演舞を披露。

例年、イベントなどで興味を持った生徒が入部し、多い時には部員は60人あまりいました。

しかし コロナ禍に部活動ができなかった影響で、入部希望者は減少。

現在は、OGの協力も得て40人ほどで活動しています。

先月9日。

寒さをものともせず、屋外で練習に励む部員たちの姿がありました。

龍踊部の龍は、その真っ赤な体が特徴。

長さ20メートル、重さ100キロ以上の龍を、10人がまるで生きているかのように操ります。

オリジナルの演舞などをひと通り練習したあと…

休憩なのかと思いきや、みんなでスマートフォンを覗き込んで…。

（部員）

「波、いいね」

顧問の指導を仰ぐのではなく、自分たちで練習での動きを確認。

フォーメーションなど、細かい修正を加えていきます。

（伊東 弥茶さん(2年)）

「先生から言われるのではなく、自分たちであとから見返して “ここがだめだったな” とか、“こうしたらもっとよくなるよね” とかいっぱい話せて、みんなで “どんな感じにする” とか相談できるので、いい部活動でいい演技ができるのかなと思う」

その後も日暮れまでの約2時間、黙々と練習に打ち込んでいました。

今年、龍踊部が目指す次の大舞台は、6日開幕の「長崎ランタンフェスティバル」。

8種類の演舞の中から組み合わせや龍の数を変え、土日を中心に「湊公園会場」や「中央公園会場」で披露し、観客を湧かせます。

（本村 彩さん(2年)）

「県外の人たちはやっぱり龍踊を初めて見ると思うので、こういう長崎の郷土芸能があるんだということをいい思い出として残せるように、すべて発揮していきたい」

（全部員）

「ランタンフェスティバル、頑張るぞ！」