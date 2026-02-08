埼玉で発見された「うつろ舟」伝説の新たな資料を初公開 テレ東で8日放送『衝撃UFO映像37連発』
テレビ東京で8日、『“コレは本物か!?”衝撃UFO映像37連発』（後6：30〜後7：55）が放送される。
【写真】謎の建物の前で…撮影に臨む関暁夫
番組では、江戸時代に漂着したUFOとも言われている「うつろ舟」伝説の真相に迫る。1803年に円盤型物体が漂着した「うつろ舟」伝説。世界的なUFOブーム以前から存在する資料が15点存在する中、今回埼玉で新たな資料が発見され、テレビ初公開となった。利根川を通じた情報の信憑性を裏付ける、衝撃の歴史ミステリーだ。
このほか、世界的な「UFOの里」福島県福島市の飯野町や、米国専門機関AAROが公開した「ミサイルを無効化する球体」について取り上げる。コロンビアで回収された“意思を持つ”謎の飛行球体「ブガ・スフィア」についても言及する。
■出演者
チョコレートプラネット
平子祐希(アルコ＆ピース)
丸山桂里奈
