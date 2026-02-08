木村拓哉主演『教場 Requiem』公開直前に前編『Reunion』地上波初放送 場面写真16点が一挙公開
歌手・俳優の木村拓哉が主演を務める映画『教場 Requiem（レクイエム）』が20日に公開されるのを前に、Netflixで独占配信中の前編『教場 Reunion（リユニオン）』が地上波にて初放送されることが決定した。14日午後8時からフジテレビ土曜プレミアム枠にて放送される。さらに『Reunion』『Requiem』の場面写真が一挙解禁された。
【場面写真16点】冷たい目線を向ける風間公親…第205期生達も
本作は、その内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館）を実写化。木村が白髪まじりの髪型で右目が義眼の冷酷無比な鬼教官・風間公親を演じ、「未来の警察官を育成する警察学校＝教場」でさまざまな想いを抱いて入学してきた生徒たちと手に汗握る対峙（たいじ）を繰り広げてきた。
これまでに、2020年にSPドラマ『教場』、21年には続編となるSPドラマ第2弾『教場II』、23年には鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親−教場0−』が放送されるなど、大人気シリーズに。連ドラの放送から3年の月日が経った今回は、『教場』シリーズの集大成となるプロジェクト。
場面写真では退校届を突き付ける風間公親、記録係としてカメラを構える門田（綱啓永）、ある事件に巻き込まれることとなる星谷（齊藤京子）ら、第205期生達の写真を含め、一挙16点が公開された。
2月3日には木村に加え、第205期生の生徒が11人集合した完成披露試写会を実施。TOHOシネマズ六本木ヒルズ外の大階段を使ったカーペットアライバルに加え、「Reunion」「Requiem」の一度きりの一気見上映会会場にて行われた舞台あいさつなど、豪華絢爛（けんらん）な2本立てイベントに六本木が熱狂の渦に巻き込まれた。イベントの様子は、きょう8日より東宝公式YouTubeチャンネルで配信される。
