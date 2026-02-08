日テレは藤井×櫻井、TBSは5度目の太田光、フジは神田愛花が初参戦、そしてMXはアキダイから…真冬の衆院選特番、各局カラーにじみ出る【出演者など一覧】
衆議院選挙の投開票日となる8日、テレビ局では各局「選挙特番」を届ける。スタート時間、出演者、ゲストもそれぞれの局のカラーがにじんだものとなっている。
【動画】今回はどうなる…太田光が各党トップに問う！
NHKは『衆院選開票速報 2026』を放送。「“真冬の超短期決戦”速報！8時ちょうどに各党議席や与野党勢力政治の行方を徹底予測出口調査と情勢取材をもとに総力あげ分析！」と紹介し、糸井羊司、副島萌生、森下絵理香がキャスターを担当。
日本テレビは『zero選挙』。「藤井貴彦＆櫻井翔が高市首相を生直撃」「9時ごろ 国防キーマン」「9時半ごろ躍進の党首“熱量”前回との変化は」「10時すぎ高市首相」と、だいたいのタイムスケジュールも伝えている。
テレビ朝日は『選挙ステーション2026』。「開票速報は、とにかく速く！詳しく！大越健介・大下容子のタッグで、有権者の選択を読み解く！党首中継は、とことん深く！」とアピールしている。
TBSは『選挙の日2026』。「私たちが未来を託す当選者の「約束」は、選挙向けのパフォーマンスなのか？それとも本気の覚悟なのか？爆笑問題・太田光が、忖度なしの真っすぐな質問でホンネを引き出す」と、スペシャルキャスター・太田光と各党とのかけあいに注目が集まる。
テレビ東京は『選挙サテライト』。「高市政権の「責任ある積極財政」や成長戦略に対する有権者の審判を、経済・マーケット視点で徹底検証し、政党幹部や政治家たちにタブーなく切り込みます。中道改革連合など新勢力の台頭が政権運営に与える影響を分析するほか、経済の現場からの生中継を通じ、翌日以降の動きをプロが鋭く予測します。放送終了後には、これからの政治と日本経済とマーケットを深掘りする特別配信も予定しています」としている。
フジテレビは『LIVE選挙サンデー』。「選挙結果で私たちの「暮らし」はどうなるのか？消費税の減税は？将来の社会保障は？日中関係は？ニッポンの課題が山ほどある中、視聴者投票で「党首に聞いて欲しいコト」募集。早く詳しく正確な結果速報はもちろん、選挙結果の“その先”を紐解く番組。各党党首に“忖度ナシ”生直撃！宮根誠司×橋下徹×岩田明子。神田愛花が選挙特番“初参戦”。ゆめぽて×若い世代の関心。新機軸！選挙結果の「データ分析」を全国のネットワークを駆使して展開。自分と同世代の人たちはどの政党に投票したのか？去年と今年で「投票行動」何が違う？データを深掘りすると色んなことが見えてくる」と伝えている。
TOKYO MXは『衆院選特番 選挙Junction』。「東京都30選挙区で154人の候補者が議席を争う衆議院議員選挙。有権者の関心が高い「消費税減税」や「物価高」に注目し、その最前線の現場・スーパーマーケットから独自目線で衆院選を伝えます。 ジャーナリスト堀潤が、日本一テレビに出ているスーパー「アキダイ」を舞台に秋葉弘道社長と共に、物価高の現状や生活者が求める政策について“考える選挙特番”」として、独自色で届ける。
■NHK
『衆院選開票速報 2026』
午後7時55分〜9日午前5時
【キャスター】糸井羊司、副島萌生、森下絵理香
【開票状況】利根川真也、江原啓一郎、豊島実季
■日本テレビ
『zero選挙』
午後7時58分〜11時55分
【出演者】藤井貴彦、櫻井翔、小栗泉、佐藤梨那、伊藤遼
■テレビ朝日
『選挙ステーション2026』
午後7時50分〜11時
【出演者】大越健介、大下容子・小木逸平・安藤萌々（ともにテレビ朝日アナウンサー）、藤川みな代（テレビ朝日コメンテーター室長）
■TBS
『選挙の日2026』
午後7時53分〜9日午前0時
【スペシャルキャスター】太田光(爆笑問題)
【総合司会】井上貴博(『Nスタ』メインキャスター)
【キャスター】出水麻衣(『Nスタ』メインキャスター)
【特別司会】石井亮次(『ゴゴスマ〜GOGO!Smile!〜』MC)
【取材キャスター】藤森祥平(『news23』メインキャスター)、喜入友浩(『news23』キャスター)
【開票速報担当】赤荻歩、山本恵里伽、篠原梨菜(TBSアナウンサー)
【ゲスト】米重克洋(JX通信社代表取締役)
【解説】星浩(TBSスペシャルコメンテーター)、岩田夏弥(TBS報道局政治部長)
■テレビ東京
『選挙サテライト』
午後7時55分〜11時30分
【出演者】田中瞳（テレビ東京アナウンサー）、豊島晋作（テレビ東京報道局キャスター）、竹崎由佳（テレビ東京アナウンサー ※崎＝たつさき）、長部稀（テレビ東京アナウンサー）、白石明大（テレビ東京官邸キャップ）、山川龍雄（テレビ東京解説委員）、後藤達也（経済ジャーナリスト）、伊沢拓司（特別選挙キャスター）など
■フジテレビ
『LIVE選挙サンデー』
午後7時58分〜9日午前0時
【メインキャスター】宮根誠司、宮司愛海（フジテレビアナウンサー）
【ゲスト】神田愛花、橋下徹、ゆめぽて、岩田明子
【開票キャスター】竹俣紅（フジテレビアナウンサー）、上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）
【中継キャスター】安宅晃樹（フジテレビアナウンサー）、広瀬修一
【解説キャスター】松山俊行（フジテレビ解説委員長）
■TOKYO MX
『衆院選特番 選挙Junction』
午後7時59分〜11時（9時からの第二部はTOKYO MX2で放送）
【出演】
＜第一部＞堀潤（ジャーナリスト）、秋葉弘道（アキダイ社長）、田中陽南（TOKYO MX）、豊崎由里絵（フリーアナウンサー）
＜第二部＞堀潤（ジャーナリスト）、豊崎由里絵（フリーアナウンサー）、豊田洋一（東京新聞 論説主幹）、荻原博子（経済ジャーナリスト）、鈴木邦和（選挙ドットコム編集長）
