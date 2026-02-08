宝塚歌劇団星組トップスター・暁千星（あかつき・ちせい）とトップ娘役・詩ちづる（うた・ちづる）の本拠地お披露目公演「恋する天動説」「DYNAMIC NOVA」が8日、兵庫・宝塚大劇場で千秋楽を迎える。

これを前に詩が取材に応じ、28日から東京宝塚劇場でスタートする東京公演（4月12日まで）に向け「お客さまの空気もガラっと変わるのかな？と思いますので、例えばお芝居の最後、コール＆レスポンスの場面がどうなるのか？とか楽しみです」と笑顔で語った。

「恋する…」ではホテルチェーンのお嬢様でありながら、カーレーサーとして夢を追うヒロイン・シンシアを好演。「北の大地、北海道から夢を追って宝塚にやってきて、譲れない部分があったりとか、共通していると思います」と役に自身を重ね合わせている。

最後のパレードで背負うトップ娘役特有の羽根飾りには「まだ全然慣れていないんですけど、次第に慣れていけるよう一回一回大切に務めたい」ときっぱり。トップの暁からは「私たちにしか出せない、お互いがちゃんと輝ける存在になりたいね」と言われているそうで詩も「娘役だからといって一歩引くのではなく、謙虚な心は忘れずに、舞台人として自分なりに発信できる娘役になりたい」と表情を引き締めた。

若手スターひしめく105期の1人。星組でも6月に初のバウホール主演を決めた稀惺かずと（きしょう・かずと）、今公演で新人公演主演を務めた大希颯（たいき・はやて）ら同期の存在が心強いという。「助け合い、支え合い、私も力になりたいなと思いますし、周りの同期も私のことを助けてくれたり。友だちとしての一面もあり、そして職場ではより絆の強さを感じます」と感謝した。

トップ娘役になって約半年。当初は「不安が大きかった」というが、時を経て「巨大な不安は徐々に薄れて、お客さまの温かい拍手だったり、組の皆さんに支えて頂いて、公演に向き合えるようになってきた」という。そんな中で、一番の楽しみは「お風呂にゆっくりつかること」。あらためて「睡眠と食事をしっかり取ることが大事だと思っています」とかみしめた。

◇詩ちづる（うた・ちづる）3月9日生まれ、北海道出身。藤女子高を経て2019年初舞台。月組配属。21年に星組に移り昨年8月、トップ娘役に。身長1メートル60。愛称「うたち」。