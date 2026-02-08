イランの伝統芸術をモチーフにした壁画＝2025年11月、テヘラン（共同）

イランの首都テヘランを歩くと、壁画の数々が目に入ってくる。イスラム革命体制の国是である反米や政治的宣伝の壁画がある一方で、そこかしこで伝統芸術に根ざした美しいデザインのものも楽しむことができる。欧米諸国との対立が深まる中、花や鳥が市民の心を静かに癒やしている。（共同通信テヘラン支局＝上松亮介）

昼夜を問わず、深刻な交通渋滞に見舞われるテヘラン中心部。いらだつ運転手らのクラクションが響きわたる。遅々として進まない車列にうんざりしていると、通り沿いの壁に描かれた大きな赤い花の壁画が視界に飛び込んできた。

イラン人にとって「自然を象徴する花や鳥は美的表現の根幹だ」（国立マザンダラン大のモスタファ・ロスタミ教授）。イランを代表する特産品のペルシャじゅうたんには庭園を飛ぶ鳥が描かれ、14世紀の著名詩人ハーフェズは数々の作品でバラに触れている。

テヘラン市によると、壁画は2千以上。景観政策の一環で、市が芸術家団体に外注する。大通りには大々的な政治宣伝が描かれるが、デザインについてはイラン指導部の発言や主張を基に慎重に決定されるという。市中心部では、星条旗を模したデザインに代表的な反米のスローガン「米国に死を」を合わせた巨大な壁画が目を引く。

壁画には時の市長の政治姿勢が色濃く反映される。現在は、2024年の大統領選で穏健派とされるペゼシュキアン大統領と争った候補の一人で保守強硬派のザカニ氏。宿敵イスラエルを非難するものや、イランが支援する中東の武装組織への連帯を示すものが増えている。

テヘラン在住の教師ハニエ・ラフマニさん（31）は「憎しみや敵対心をあおるプロパガンダを見るたび、生活のあらゆる面に政治問題が絡んでいることを実感する。愛や平和を感じさせるイラン本来のアートをもっと増やしてほしい」と話した。

テヘラン中心部の壁に描かれた花＝2025年11月、テヘラン（共同）

イランの伝統芸術をモチーフにした壁画＝2025年11月、テヘラン（共同）

イラン革命を率いた故ホメイニ師をたたえる巨大な肖像＝2025年6月、テヘラン（共同）

テヘラン中心部の建物に描かれた反米の壁画＝2025年11月（共同）