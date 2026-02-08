ドライブしていると時々目にする、入るのにちょっと勇気がいりそうな、クセの強～い飲食店、通称"クセツヨ食堂"。

【写真を見る】客はライダー 寺の住職が経営する"クセツヨ食堂" 看板メニューは600円のみそ煮込みうどん 愛知

そこには…チェーン店や行列店とはまた違う、"個性的すぎる魅力"が満載！ROADSIDE"クセツヨ食堂"。

今回やってきたのは、愛知県豊田市。国道301号から、一本それて山道を進んだ先にあるクセツヨ食堂「妙楽寺休み茶屋」。その名の通り、妙楽寺のすぐ隣に位置する店のようですが、一体何がクセツヨなのか？

看板メニューは600円の"みそ煮込うどん"

（客）

「みそ煮込うどんの定食」

「みそ煮込うどんを2つ」

「みそ煮込うどんが一番おいしい」

店の看板メニューは、熱々のみそ煮込うどん。



（客）

「これがおいしい、最高！」

「夏でもみそ煮込うどん食べる」

「甘めで量が多くて具だくさん。これで600円」

「値段も安い。このご時世に」

経営しているのは…お寺の住職!?

この店を経営するのが…



（住職 鈴木正彦さん 64歳）

Q.この食堂は、お寺の食堂？

「お寺が経営する食堂（売店）」

メニューを見てみると、どれも600円前後とかなり安いようで…



（住職･鈴木さん）

「気軽に食べられる値段設定」



みそ煮込うどんを超格安で提供する妙楽寺の住職。

なぜ？客はほぼ全員ライダー

他にもスタッフは、あるクセツヨに気づいた！客のほとんどが、共通した特徴的な服装を身にまとっている。これは…？



（客）

Q.この服装は？

「バイクの服装です」

なぜか客がほぼ全員、バイク乗りなのだ！



（客）

Q.バイク歴は？

「バイク歴39年」

「48年ぐらいかな」



ライダーが集まる店というと、バイクでいっぱいな駐車場をイメージするが…



（ディレクター）

「バイクの姿がない。見当たらない」



店の前には1台もバイクがない！どういうことなのか？

おなかを満たした後に向かった先は…

Q.食べ終わったら帰る？

（客）

「帰らないですよ。午後から遊んで…バイク乗ってね！」

「練習に行く！日が暮れるまで練習」



彼らの後ろをついていくと…なんと！車の中からバイクが登場！

「みんな車にバイクを積んでくる」



実は、食堂のすぐ横が巨大なオフロードバイクコースだった！

（客）

「広い。2~3kmぐらいあるんじゃないかな。入り組んだところにあるので、外周を回るとそれぐらい」



「ふつうの森だった」

Q.全部お寺の敷地？

「そう。そこに住職が廃材を持ってきて、"トライアル場"に仕上げた」

住職はバイク歴48年 寺の敷地にバイク競技の練習場

ここはオフロードバイクの中でも「トライアル」という競技に特化した練習場なんだそう。



（客）

「スピード競技ではなく、技術を競う。バイクで障害物を越える」



トライアルとは、高低差のある岩場や障害物を、いかに足をつかずに走り切れるか競うバイク競技。そんなニッチすぎる競技の練習場が、なぜお寺の敷地に？

（客）

Q.住職は？

「住職はあっちに」



（ディレクター）

「えっ！？」



なんと、住職もトライアルの選手だった！

（鈴木住職）

Q.楽しそうですね？

「楽しいですよ！48年ぐらい乗ってる」



Q.48年乗るほどの魅力は？

「好きなんです」

練習場の利用料金は…「志」

トライアルが好きすぎて、住職自ら寺の敷地に練習場を作っちゃったんだそう。



（鈴木住職）「運動したあと塩分補給したいから」

（ディレクター）「だからみそ煮込うどんが売れているんですね」

（鈴木住職）「安いのは毎週来られるように」



あの"格安みそ煮込みうどん"も、汗をかいたトライアル選手用にと住職が考案！さらに、寺の住職ならではのシステムが！？

（客）

「おつりをぜんぶ入れました」

Q.何を入れた？

「トライアル場の使用料を志で」

Q.料金は決まっていない？

「決まっていない」



トライアル場の利用料金は決まっておらず、利用者ごとに「志」を入れるというシステム。通常、トライアル場の相場は1日あたり1000円から2000円ほどらしく…



（客）

「とても安い。ほぼタダ」

Q.いくら入れた？

「食事代のおつりですね。400円ぐらいです。2000円近いトライアル場もあるので…」



（鈴木住職）

「おさい銭みたいに入れて、自分の入れたい金額を入れてもらう」

Q.いくらでもいい？

「1円でも1万円でも」

コースは住職の”手作り”

そして、取材中一番驚いたのが… 住職自ら重機を操り、コースの整備！ひょっとして、このコース…

（鈴木住職）

Q.住職が自らコースを作った？

「重機を使いながら、人間では動かせない岩を移動させて…」



住職が重機を操り、35年間、自らの手で作り続けたトライアル場だったのだ！



（鈴木住職）

「寺の息子じゃなくて、石材店の息子だったので。祖母の寺を継いで住職になった。だから重機の免許を持っている」

バイクコースの隣に墓じまいした墓を安置

鈴木住職の本家は「石材店」だったので、重機の扱いはお手の物！その技術を使って、驚くべき活動も。

（鈴木住職）

Q.あれは何？

「墓じまいした墓石を安置している」

40年前、墓じまいした墓石が1基持ち込まれたのがキッカケで、口コミが広がり、全国から集まるようになった、いわば墓石の墓場。それをさばけたのも、石材店の息子である住職が重機を扱えたからだそう。



Q.何基ぐらいある？

「2万5000基以上はある。毎月23日に、40年間お参りしている」

山深い寺に、墓石の墓場とオフロードバイクコースという不思議な空間。



（鈴木住職）

「都会の寺は人が来る。ここは山寺に来てくれる目的を作らなければいけない」

Q.それが先？バイクが先？

「それは同時って言ってもらいたい…笑」