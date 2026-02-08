客はライダー 寺の住職が経営する″クセツヨ食堂″ 看板メニューは600円のみそ煮込みうどん 愛知
ドライブしていると時々目にする、入るのにちょっと勇気がいりそうな、クセの強～い飲食店、通称"クセツヨ食堂"。
そこには…チェーン店や行列店とはまた違う、"個性的すぎる魅力"が満載！ROADSIDE"クセツヨ食堂"。
今回やってきたのは、愛知県豊田市。国道301号から、一本それて山道を進んだ先にあるクセツヨ食堂「妙楽寺休み茶屋」。その名の通り、妙楽寺のすぐ隣に位置する店のようですが、一体何がクセツヨなのか？
看板メニューは600円の"みそ煮込うどん"
（客）
「みそ煮込うどんの定食」
「みそ煮込うどんを2つ」
「みそ煮込うどんが一番おいしい」
店の看板メニューは、熱々のみそ煮込うどん。
（客）
「これがおいしい、最高！」
「夏でもみそ煮込うどん食べる」
「甘めで量が多くて具だくさん。これで600円」
「値段も安い。このご時世に」
経営しているのは…お寺の住職!?
この店を経営するのが…
（住職 鈴木正彦さん 64歳）
Q.この食堂は、お寺の食堂？
「お寺が経営する食堂（売店）」
メニューを見てみると、どれも600円前後とかなり安いようで…
（住職･鈴木さん）
「気軽に食べられる値段設定」
みそ煮込うどんを超格安で提供する妙楽寺の住職。
なぜ？客はほぼ全員ライダー
他にもスタッフは、あるクセツヨに気づいた！客のほとんどが、共通した特徴的な服装を身にまとっている。これは…？
（客）
Q.この服装は？
「バイクの服装です」
なぜか客がほぼ全員、バイク乗りなのだ！
（客）
Q.バイク歴は？
「バイク歴39年」
「48年ぐらいかな」
ライダーが集まる店というと、バイクでいっぱいな駐車場をイメージするが…
（ディレクター）
「バイクの姿がない。見当たらない」
店の前には1台もバイクがない！どういうことなのか？
おなかを満たした後に向かった先は…
Q.食べ終わったら帰る？
（客）
「帰らないですよ。午後から遊んで…バイク乗ってね！」
「練習に行く！日が暮れるまで練習」
彼らの後ろをついていくと…なんと！車の中からバイクが登場！
「みんな車にバイクを積んでくる」
実は、食堂のすぐ横が巨大なオフロードバイクコースだった！
（客）
「広い。2~3kmぐらいあるんじゃないかな。入り組んだところにあるので、外周を回るとそれぐらい」
「ふつうの森だった」
Q.全部お寺の敷地？
「そう。そこに住職が廃材を持ってきて、"トライアル場"に仕上げた」
住職はバイク歴48年 寺の敷地にバイク競技の練習場
ここはオフロードバイクの中でも「トライアル」という競技に特化した練習場なんだそう。
（客）
「スピード競技ではなく、技術を競う。バイクで障害物を越える」
トライアルとは、高低差のある岩場や障害物を、いかに足をつかずに走り切れるか競うバイク競技。そんなニッチすぎる競技の練習場が、なぜお寺の敷地に？
（客）
Q.住職は？
「住職はあっちに」
（ディレクター）
「えっ！？」
なんと、住職もトライアルの選手だった！
（鈴木住職）
Q.楽しそうですね？
「楽しいですよ！48年ぐらい乗ってる」
Q.48年乗るほどの魅力は？
「好きなんです」
練習場の利用料金は…「志」
トライアルが好きすぎて、住職自ら寺の敷地に練習場を作っちゃったんだそう。
（鈴木住職）「運動したあと塩分補給したいから」
（ディレクター）「だからみそ煮込うどんが売れているんですね」
（鈴木住職）「安いのは毎週来られるように」
あの"格安みそ煮込みうどん"も、汗をかいたトライアル選手用にと住職が考案！さらに、寺の住職ならではのシステムが！？
（客）
「おつりをぜんぶ入れました」
Q.何を入れた？
「トライアル場の使用料を志で」
Q.料金は決まっていない？
「決まっていない」
トライアル場の利用料金は決まっておらず、利用者ごとに「志」を入れるというシステム。通常、トライアル場の相場は1日あたり1000円から2000円ほどらしく…
（客）
「とても安い。ほぼタダ」
Q.いくら入れた？
「食事代のおつりですね。400円ぐらいです。2000円近いトライアル場もあるので…」
（鈴木住職）
「おさい銭みたいに入れて、自分の入れたい金額を入れてもらう」
Q.いくらでもいい？
「1円でも1万円でも」
コースは住職の”手作り”
そして、取材中一番驚いたのが… 住職自ら重機を操り、コースの整備！ひょっとして、このコース…
（鈴木住職）
Q.住職が自らコースを作った？
「重機を使いながら、人間では動かせない岩を移動させて…」
住職が重機を操り、35年間、自らの手で作り続けたトライアル場だったのだ！
（鈴木住職）
「寺の息子じゃなくて、石材店の息子だったので。祖母の寺を継いで住職になった。だから重機の免許を持っている」
バイクコースの隣に墓じまいした墓を安置
鈴木住職の本家は「石材店」だったので、重機の扱いはお手の物！その技術を使って、驚くべき活動も。
（鈴木住職）
Q.あれは何？
「墓じまいした墓石を安置している」
40年前、墓じまいした墓石が1基持ち込まれたのがキッカケで、口コミが広がり、全国から集まるようになった、いわば墓石の墓場。それをさばけたのも、石材店の息子である住職が重機を扱えたからだそう。
Q.何基ぐらいある？
「2万5000基以上はある。毎月23日に、40年間お参りしている」
山深い寺に、墓石の墓場とオフロードバイクコースという不思議な空間。
（鈴木住職）
「都会の寺は人が来る。ここは山寺に来てくれる目的を作らなければいけない」
Q.それが先？バイクが先？
「それは同時って言ってもらいたい…笑」