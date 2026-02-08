◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・男子ビッグエア決勝(大会2日目/現地7日)

スノーボード男子ビッグエアでは、木村葵来選手が決勝の舞台で5回転半を2度成功させ、「179.50」点をマーク。今大会日本勢最初となる金メダルを獲得しました。

表彰式を終えて、「金メダル取れて嬉しい！」とはじける笑顔をみせた木村選手。首に掛けた、今大会日本勢初の金メダルについて、「首が取れそうなくらい重たい」と笑みがこぼれました。

男子ビッグエアでは初の表彰台。木俣椋真選手が銀メダルで日本人ワンツーの歴史的快挙。予選トップだった荻原大翔選手や長谷川帝勝選手といった出場した4選手全員が予選を突破し、決勝の舞台でもしのぎを削りました。

木村選手は「本当にみんな強い選手。この先4年後、もっとすごい選手が生まれてくるのかなと思います」とライバルを称え、さらなる競技発展を望みました。

21歳の木村選手は、2014年のソチオリンピックをみて競技を始めたといいます。この日本の歴史をつくった金メダルには、「僕の結果でこの先、一般の方たちや子供たちが一度でもスキー場に踏み入れてくれたり、競技を始めてくれる方がいたらとても嬉しく思います」と思いを込めました。