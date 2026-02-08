高台の変形地を生かした平屋 クローゼットに洗濯機で動線を意識 8日放送『となりのスゴイ家』
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が8日放送される。この回では、高台に建つ夕焼けリビングの平屋が登場する。
【番組カット】ホテルみたい！トイレと一体となった脱衣室
山根と遼河が訪れた神奈川県川崎市の高台に建つお宅。一級建築士の資格を持つ夫婦が2人で設計した。
玄関は緑を並べ、ダイニングに食い込ませている。ウッドデッキは、子どものステージにもなる広々空間。木の上にビニール製のシートを施し、夏でも裸足で歩けるという。
リビングは天井が高めに設計。家具や照明は暖色調になっており、夕焼けが沈むようなイメージに仕上げている。
テレビは2台が置ける広いスペースに。ソファと和室の高さを同じにして、和室とリビングのつながりを意識したという。
キッチンには玄関から見えないようにした高さのカウンターを設置。棚もつけて手元もスッキリ片付く設計になっている。棚はオープン収納だ。
購入した土地は高台の変形地。住宅の周りは三角の空き地になっており、視線が遮られないように植樹するなどして変形の土地を生かしている。遼河は「ちょっとずつお庭のようなものがつくれていいですね」と評していた。
寝室は扉が2つあり、子どもの成長に合わせて部屋を分けることもできる。脱衣室とつなげたクローゼットには洗濯機を設置。動線が意識されている。
小屋裏収納につながる階段は本棚として使用。マンガは2000冊を収納している。
番組では、「デンマーク家具に一目惚れ！主役は一脚のイス！？運命の出会いから始まった平屋」も取り上げる。
