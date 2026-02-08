「選挙割」とは、どういうものなのか。

【写真を見る】“選挙割”で入塾金約2万円無料も？東海3県でお得サービスが受けられる ｢投票済証明書｣や投票所看板との｢自撮り写真｣を提示 愛知･岐阜･三重の対象店舗【衆議院選挙2026】

選挙割とは、投票後に投票済証明書や投票所の看板と一緒に自分を撮った写真がクーポンの代わりとなり、全国の企業や参加店で利用できるものです。

飲食だけじゃない “入塾金無料”も

愛知･岐阜･三重の東海地方で選挙割を実施するところを調べてみました。



■寿司ダイニング 季鮮花（愛知・半田市）

特典：次回から使える1000円分の食事券

期間：2月8日(日)～28日(土)





サガミグループでお得に飲食も

■ジンギスカン・ラム焼肉専門店 いまじん（岐阜・岐阜市）特典：ドリンク1杯サービス（※ジンギスカンセットorラム焼肉の注文が必要）期間：2月8日(日)～22日(日)■フラワー空の色（岐阜・高山市）特典：お花1本プレゼント期間：2月8日(日)～15日(日)■No Name Coffee（岐阜・高山市）特典：全てのドリンクを500円で注文可能（1杯のみ）期間：2月8日(日)～15日(日)■名張さかえ進学教室（三重・名張市）特典：入塾金2万1000円無料（入塾した場合「春のプレミア学習会」3万9000円相当無料）期間：2月8日(日)～3月８日(日)

地元の有名飲食店サガミグループもやるそうです。



■どんどん庵

特典：お会計70円引き（500円以上飲食）

期間：2月8日(日)～12日(木)

対象店舗：東海3県内 全28店舗で実施



■和食麺処サガミ

特典：お会計10％OFF モーニングも利用可

期間：2月8日(日)～15日(日)

対象店舗：東海3県内 全98店舗で実施



サガミグループは、過去4回選挙割をしており今回で5回目。どの店舗も集客アップに繋がっているとのことです。



選挙割、利用してみてはいかがでしょうか？