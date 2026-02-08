◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子 ビッグエア決勝(大会2日目/現地7日)

スノーボード男子ビッグエア決勝が行われ、木村葵来選手が金メダル、木俣椋真選手が銀メダルを獲得。日本勢ワンツーの快挙となりました。

同じく決勝に挑んだ、予選5位通過の長谷川帝勝選手は、1回目で71.75点を記録。しかし2回目16.00点、3回目28.75点と連続で転倒し、「100.50」点の全体11位で自身初のオリンピックを終えました。

長谷川選手は自身の滑りを振り返り、「今日だけで見れば苦い思い出になったかなとは思うが、正直そういうことも経験しての深みもある。自分のランはできなかったが、メンタル的に悪かったわけでもない」と晴れやかな表情。

今大会は男子スロープスタイルにも出場予定。「スロープスタイルが本番。終わってしまったものは仕方ない。次に備えてやっていこうと思う。自分のスタイルと自分の滑りをして、帝勝(たいが)スタイルでやっていこうと思います」とリベンジを誓いました。