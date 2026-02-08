アンガールズ田中、50歳でバードウォッチングに“ドハマり”→BSテレ東で番組実現 シマエナガの仲間を大捜索【コメントあり】
お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志がひたすら野鳥を見るだけの番組『野鳥を見る田中』が13、20日の2週にわたってBSテレ東で放送する。
【場面カット】身近にさまざまな野鳥が！
田中から、BSテレ東に「野鳥の番組やりたいんです」とまさかの提案。その熱量に押されて放送が決定した同番組。13日は深夜0時から、20日は深夜0時15分から。
建築、紅茶、苔鑑賞など多趣味な田中が50歳にして、今バードウォッチングにどハマりしているという。そんな田中が野鳥スポットを巡りながら大好きな野鳥の魅力を全力で満喫する“癒やし系バラエティー”。
今回は田中憧れの本格機材を手に、”水辺の宝石”カワセミや冬の野鳥の撮影に挑む。大人気シマエナガの仲間「エナガ」を大捜索する。
【コメント】
■田中卓志（アンガールズ）
『野鳥を見る田中』、撮影が今終わったところなんですけども、もう、めちゃくちゃ楽しかったです。僕の夢の一つだったので。こういう番組をやりたいっていうのが。しかも、ちょっと課題が難しい。「野鳥に出会って、その写真を撮れるか？」っていうね。その課題が僕を燃えさせましたね。で、しかも、非常に貴重な映像も撮れたりして。「田中が鳥の番組やるんだったら、じゃあ出てやるか」みたいな鳥も。「ご祝儀代わりだぞ」みたいな、そういう鳥たちもたくさん出てきてくれたので。ぜひ、鳥好きの方、そしてこれから鳥の世界を知りたいなという方、一緒に僕と勉強できればなと思っておりますので、ぜひ皆さん見てください！
≪スタッフコメント≫
■番組プロデューサー 山崎圭介（BSテレ東制作部）
騒々しい街中からほんの少し離れた、郊外にある駅のそば…。豊かな自然が広がる公園で、信じられないくらいたくさんの鳥たちに出会いました。とにかく本当に鳥や自然が大好き！撮影を心底楽しんでいた田中さんが印象的でした。美しい映像と鳥たちのさえずりに思いっきり癒やされてください！
【場面カット】身近にさまざまな野鳥が！
田中から、BSテレ東に「野鳥の番組やりたいんです」とまさかの提案。その熱量に押されて放送が決定した同番組。13日は深夜0時から、20日は深夜0時15分から。
建築、紅茶、苔鑑賞など多趣味な田中が50歳にして、今バードウォッチングにどハマりしているという。そんな田中が野鳥スポットを巡りながら大好きな野鳥の魅力を全力で満喫する“癒やし系バラエティー”。
【コメント】
■田中卓志（アンガールズ）
『野鳥を見る田中』、撮影が今終わったところなんですけども、もう、めちゃくちゃ楽しかったです。僕の夢の一つだったので。こういう番組をやりたいっていうのが。しかも、ちょっと課題が難しい。「野鳥に出会って、その写真を撮れるか？」っていうね。その課題が僕を燃えさせましたね。で、しかも、非常に貴重な映像も撮れたりして。「田中が鳥の番組やるんだったら、じゃあ出てやるか」みたいな鳥も。「ご祝儀代わりだぞ」みたいな、そういう鳥たちもたくさん出てきてくれたので。ぜひ、鳥好きの方、そしてこれから鳥の世界を知りたいなという方、一緒に僕と勉強できればなと思っておりますので、ぜひ皆さん見てください！
≪スタッフコメント≫
■番組プロデューサー 山崎圭介（BSテレ東制作部）
騒々しい街中からほんの少し離れた、郊外にある駅のそば…。豊かな自然が広がる公園で、信じられないくらいたくさんの鳥たちに出会いました。とにかく本当に鳥や自然が大好き！撮影を心底楽しんでいた田中さんが印象的でした。美しい映像と鳥たちのさえずりに思いっきり癒やされてください！