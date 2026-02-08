タレント関根勤（72）が7日、自身のYouTubeチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。“地獄の苦しみ”を味わった病名を告白した。

今回の動画で関根はお笑いコンビ、サンドウィッチマンとさまざまなトークで盛り上がる中で、体調や病気の話題に。サンドの富澤たけしが最近尿路結石になった話になると、関根も「俺、初めてさ、8年ぐらい前かな、（尿路結石に）なったのよ。あれ、地獄の苦しみだね。いやびっくりした。俺、痛みに結構強いのよ。七転八倒っていう四字熟語を初めて体現した。（激痛で体がよじれて）ヘビみたいになるの」と告白した。

そして「お医者さんいったら“尿路結石ですね、たぶん。関根さんもう、歩けないでしょ？”って。もう、歩けないのよ。（激痛になってから）1時間半くらいたってる。救急車を呼んで、（別の病院で）レントゲン撮ったら、（下腹部のあたりを指して）ここに石があった。医師が“今から座薬入れますから。15分くらいで効きますから。でっかいの入れますから”って入れてもらったのよ。でも俺、2時間ぐらい我慢してたから、全然効かないの。1時間ぐらいたってからやっと痛みが（和らいだ）」と振り返っていた。