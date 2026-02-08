1回2,500円のランチ会。ママ友との「格差」にモヤッ！「私、何やってるんだろう」思い切って断った瞬間

ママ友との付き合いの中で、価値観の違いに戸惑いを感じたことはありませんか？ 仲良くなりたい一心で無理をして合わせていると、気づかないうちに心が疲弊してしまうことも。今回は、筆者の友人のエピソードをご紹介します。

ママ友たちとの華やかなランチ会

幼稚園のママ友たちとの定期的なランチ会は、いつも雑誌に載っていそうなおしゃれなお店ばかり。

見た目も味も華やかで、写真を撮ればすぐにSNSに上げられそうなラインナップでした。

1回の予算は大体2500円。

短時間のパートで家計を支える私にとって、毎回ちょっと身構える金額です。

「たまの贅沢だよね～♡」というママ友たちの明るい声に笑顔で頷きながらも、心の中では誰にも言えないモヤモヤが残っていました。

笑顔の裏で考えてしまうのは

メニューを眺めながらも、頭の中では、どうしてもお金の計算ばかり。



「このランチ1回分で、食材が2日分は買えるんだよな……」



せっかくのランチでそんなことを考えてしまう自分が、なんだか情けなくて嫌になる瞬間もありました。

見栄を張って周りに合わせていると、楽しさよりも後ろめたさのほうが勝ってしまいます。



無理を重ねるたびに「私、何やってるんだろう」と気持ちがどんよりしていきました。