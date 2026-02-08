今年も待ってたーーーッ！！（歓喜）【マクドナルド】大人気商品がカムバック♡「ホットスイーツ」

【マクドナルド】で2月上旬頃までの期間限定で販売されているのは、とろけるようなフィリングが特徴の「ホットパイ」です。今回は、昨年に引き続き登場したフレーバーと、新作について詳しくご紹介します。再登場を待ち望んでいた人も、新作と食べ比べたい人も急いでマックへ駆け込んで！

帰ってきた！ とろける生チョコパイ

@ftn_picsレポーターHaruさんが「今年も帰ってきたー」と大歓喜のこちらは、「生チョコクリームパイ」。数量限定のチョコ色のパッケージの小窓から覗くのは、表面がボコボコとしたパイ生地。ココアパウダーが練り込まれていてパイ生地もチョコ色となっており、期待が高まります。

あつあつとろ～りの生チョコクリーム

サクサクのパイ生地の中には、見るからに濃厚そうなクリームがたっぷり。レポーターHaruさんによると「もったりとした濃厚な甘さはもちろん、ほろ苦さもしっかり感じられる」とのことなので、飽きることなく食べ進められそうです。

新作は塩キャラメル & アーモンド

今年の新作は、こちらの「塩キャラメルアーモンドパイ」です。キャラメルカラーのパッケージの中には、サイドがギザギザになったこんがりきつね色のパイが入っています。レポーターHaruさんによると、このギザギザによって「パイのザクザク食感がたっぷり楽しめる」そう。「ホットアップルパイ」や「生チョコクリームパイ」と食べ比べるのもおすすめです。

3種類のクリームを使用！

パイ生地の中には、クッキーとアーモンドダイスを加え食感も楽しめるアーモンドクリーム・塩味がアクセントの塩キャラメルクリーム・濃厚な味わいのキャラメルフィリングが入っています。公式サイトによると「シリーズで史上初となるクリームが3層仕立てになったホットパイ」なのだとか。レポーターHaruさんは「このパイのためにマックに行きたいレベル」と絶賛しているので、ぜひ試してみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A