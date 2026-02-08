生まれたばかりの赤ちゃんを、そっと猫に差し出してみたら…？匂いチェックの後に飛び出した、まさかのリアクションが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で41万再生を突破し、「申し訳ない自分無理ですみたいな丁寧な拒否してて草」「丁寧に返されてる笑」といった声があがりました。

お兄ちゃんになったぷにまるくん

TikTokアカウント「@komomochi0407」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドの「ぷにまる」くんが、最近生まれた妹ちゃんを全力で拒否する姿をおさめた動画です。

もうすぐ2歳になるぷにまるくんは、飼い主さんに赤ちゃんが生まれたことで、昨年お兄ちゃんになったのだそう。それまで一人っ子として、自由気ままに過ごしてきたぷにまるくんにとって、その変化は大きなものだったようです。

赤ちゃんを差し出してみると…？

赤ちゃんがやってきたばかりのある日、椅子の上でくつろいでいたぷにまるくんに、飼い主さんはそっと赤ちゃんの頭を近づけてみたのだそう。

するとぷにまるくんは、くんくんと頭の匂いを確認したあと、おもむろに前足を伸ばし、両前足でピンと突っぱねるようにして全力拒否。まるで「結構です」と言っているかのような態度と、スムーズに返却されていく赤ちゃんの姿に、思わず笑ってしまいます。

「……」

その後、気持ちを落ち着けようとしたのか、毛づくろいをしようとしたぷにまるくん。しかし、飼い主さんの「えー」という声に反応してふと顔を上げ、カメラを見つめてから、なんとも言えない表情を浮かべていたといいます。

それから2ヶ月ほど経った現在でも、一向に仲良くなる気配がないのだそう。実は初対面の時も、ぷにまるくんは赤ちゃんの匂いを用心深く嗅いだあと、警戒した様子で後ずさり、やや遠巻きに様子を見守っていたのだとか。いつか二人が仲良くなる日を、温かく見守りたくなります。

ぷにまるくんの、穏やかながらも毅然とした対応に、2.6万件以上の高評価がついたこの動画には、視聴者から「くんくんしてから返却してるの草」「におってから拒否なんでガチですね」「優しく拒否かわいい」「えー！に対してびっくりしてるの可愛い」「その後のお顔も最高♡」「丁重にお断りします。って感じw」「拒否とかあるんw」「あ、ちょっといらないですね。って感じがwww」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@komomochi0407」では、パパさんとの攻防戦や、ママさんがお風呂を出るのを待っている健気な姿など、思わず笑顔になるぷにまるくんの日常の様子を楽しむことができます。

