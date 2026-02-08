お笑いコンビ「デンジャラス」ノッチの次女が、塾なしで中学受験に合格し、反響を呼んでいる。

ノッチの妻・佐藤友美さんはブログで娘の受験について明かした。８日までに「強行突破！」と題して記事をアップし、「ゆうか合格しました ノー塾、たった３週間で中学受験対策を私と２人でガチり、無事に合格頂きました」と報告。第１志望の学校だったという。

「私が教えてるのが１番不安」としたが、「にしても、あの長文読解が出来るゆうかさん 中学受験特有の文章問題を習得した我が娘 本当にすごい」と次女の頑張りを伝えた。

「実は、一日目は緊張のあまり残念な結果でしたが、２日諦めずに頑張りました」と再チャレンジで合格したという。「あー、しばらくゆっくりしよ〜 全国の中学受験ママさんパパさん そして、頑張ったお子様 全ての子供達 本当に本当に良く頑張ったよね！みんなにいい事があります様に」と安どした。

ノッチは３日にブログで「次女のゆうかさん塾に行かないで自力でお受験 なななんと 中高一貫校合格しました」と報告し、「頑張りが実りましたね」「受験塾に行かないで合格とは、なんとスゴいです」などの声が寄せられていた。