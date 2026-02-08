◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日 フィギュアスケート団体（2026年2月7日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が7日（日本時間8日）に行われた。6日に次いで、団体は2日目。8日までの3日間で争う。

予選最終種目となった男子のショートプログラム（SP）には鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が登場。冒頭の4回転―3回転の連続トーループ、4回転サルコーを着氷し、3回転アクセルも成功させるなど、安定感ある演技を見せた。

決勝進出が決まった日本は、アイスダンスのフリーダンス（FD）に吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が登場。愛称“うたまさ”のカップルも奮闘したが、米国は強かった。世界選手権3連覇中のマディソン・チョック、エバン・ベーツ組が1位で首位の座を堅守した。

2日目を終えて米国と日本は5点差。団体最終日の8日（日本時間9日）は、ペア、男女フリーが行われる。ペアには「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子フリーには坂本花織（シスメックス）が再登場する予定で、男子は佐藤駿（エームサービス・明大）。逆転Vに期待がかかる。

【フィギュアスケート団体】

団体は、男女シングル、ペア、アイスダンスの総力戦で勝敗を決める。予選はアイスダンスのリズムダンスと、ペア、女子シングル、男子シングルのショートプログラム（SP）を行う。それぞれの順位による得点を合算。1位は10点、2位は9点、3位は8点…10位は1点という形で得点が決まる。予選の得点により、上位5チームのみがフリーで争う決勝に進出。決勝は予選の得点が持ち越され、予選の得点と決勝の得点を合計した得点で最終順位を決定する。団体戦に出場する国は、米国、日本、イタリア、カナダ、ジョージア、フランス、英国、韓国、中国、ポーランドの10カ国。