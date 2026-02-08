2026年、神社で深呼吸をする時間をつくるのにハマっています！

＜いぎなり東北産　RE：STRAT　新たなステージへ＞

日本武道館公演大成功、メジャーデビューとグループにとって大きな節目となった2025年。「いぎなり東北産　RE:STRAT　新たなステージへ」第3回のテーマは「2026年の誓い」に決定！　さらなる飛躍を目指すメンバーに目標やビジョンを語ってもらいます。

日刊スポーツをご覧の皆様！　いぎなり東北産の北美梨寧です！　今回のテーマは“2026年の誓い”。今年は午（うま）年…私は年女なんです…！　年女という称号だけでもなんだか良い年になりそうな予感で始まった2026年。そんな予感が当たることを願いながら、2026年は“思い立ったらすぐ行動！”することを誓います！　慌てる日常は好まないのでどんな時でも、行動も感情も落ち着いて過ごしたいタイプなのですが、こう見えていろんなことに対して興味津々な心を持っていたりもします。ただ、行きたい場所やチャレンジしたいことがあっても「今じゃないな」と思う私の冷静な心がその場所へ飛び込むことをストップして、穏やかな日常を選ぶことが多いんです。

なので、今までの冷静さも持ちつつ、私の興味メーターがちょっとでも反応すれば、2026年は思い立った瞬間に思い切って行動していきたいです！　なんてたって2026年はすべてが“ウマ”くいく予感しかしていないので！

2026年も2月に突入した今、興味メーターが反応して行動できていることがひとつあります！　小さなことですが…！　それは神社巡りです！　私の中で神社は、年始や旅行先で行く珍しいスポットのイメージが強かったのですが、お仕事終わりに散歩がてらいつもは通らない道を歩いていたら、神社で参拝をしている方がたくさんいて、すごく気になったんです！　帰ってからSNSで調べてみたら、その日から神社に関する動画がたくさん流れてきてしまって！　ひょんなことから興味が湧いて、神社で深呼吸をする時間をつくるのにさっそくハマっています！　2026年は“思い立ったらすぐ行動！”する1年にしていきたいです！　今年もよろしくお願いいたします！【北美梨寧】

◆北美梨寧　2002年（平14）5月28日生まれ、23歳の宮城県産。状況を読むことが得意なクレバーガール。愛称は「りねこ」。メンバーカラーは紫。

◆いぎなり東北産　メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。25年7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の同8月9日にavex traxからメジャーデビュー。同10月8日、メジャー1stシングル「らう゛♡戦せーしょん」をリリース。1月から全国5カ所でZeppツアーがスタート。