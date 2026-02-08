【大雪の影響】JR伯備線 新見～米子間で始発から終日運転見合わせ 特急「やくも」も運休【8日】
JR西日本は、強い冬型の気圧配置の影響で降積雪が見込まれているため、きょう（8日）JR伯備線の新見～米子間で、始発から終日、列車の運転を取りやめると発表しました。
この影響で、以下の特急「やくも」も運転を取りやめています。
【岡山⇒出雲市方面】
・やくも１号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも３号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも５号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも７号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも９号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１１号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１３号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１５号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１７号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも１９号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも２１号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも２３号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも２５号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも２７号：岡山駅～出雲市駅間
・やくも２９号：岡山駅～出雲市駅間
【出雲市⇒岡山方面】
・やくも２号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも４号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも６号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも８号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１０号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１２号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１４号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１６号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも１８号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも２０号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも２２号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも２４号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも２６号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも２８号：出雲市駅～岡山駅間
・やくも３０号：出雲市駅～岡山駅間