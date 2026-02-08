金メダル獲得でも「衣装代に消える」　フィギュア選手たちが抱える厳しい“財布事情”「かなりお金のかかるスポーツ」【冬季五輪】

米代表としてミラノ・コルティナ冬季五輪に参戦中のアリサ・リウ(C)Getty Images

世界的に名の知れたフィギュアスケーターも、その生活は決して楽ではない。現地時間2月6日に開会式が行われたミラノ・コルティナ冬季五輪に出場する名手でさえも、それは同様だ。

氷上で鮮やかで、力強く、そして美しい演技を披露する選手たち。当然ながら身につけるきらびやかな衣装代もバカにはならない。米経済誌『Forbes』によれば、選手たちが身に着ける煌びやかな衣装は、「最高で8000ドル（約126万円）にまで達する」という。

「史上最も高価」と言われる今大会の金メダルの価格は、2300ドル（約36万3400円）。それを上回る資金を衣装代に費やしているのだから、いやはや驚きである。フィギュアスケーターたちの楽ではない台所事情に切り込んだ『Forbes』は、「機能性と美しさのバランスが取れた一着を仕上げるには、生地の染色や塗装、裁断、縫製などに150時間以上も要することもある」と言及。その上で20歳にしてアメリカ代表のエースと評されるアリッサ・リウが、衣装をデザイナーに対して通常1着につき3500ドル（約55万円）から8000ドルを支払っているとリポートしている。

アメリカ代表の選手たちには、金メダルを獲得した際に、同国のオリンピック・パラリンピック委員会から3万7500ドル（約590万円）の特別手当が支払われる仕組みとなっている。これを「冬季五輪競技に出る選手たちの中ではかなりの額」とした『Forbes』だが、リウのデザイナーを務めるリサ・マッキノンさんが「衣装代に消えてしまうでしょうね」と指摘したと伝えている。